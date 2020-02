Sci alpino, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Saalbach: Christof Innerhofer guida otto azzurri

La Coppa del Mondo 2020 di sci alpino maschile fa tappa a Saalbach (Austria) dove giovedì 13 e venerdì 14 febbraio si disputeranno una discesa libera e un superG. Queste gare sarebbero dovute andare in scena a Yanqing (Cina) ma l’esplosione del coronavirus ha costretto la Federazione Internazionale a cambiare località.

L’Italia sarà presente con otto uomini che cercheranno di fare bene anche se naturalmente conquistare un podio è molto complicato vista l’assenza dell’infortunato Dominik Paris. Si punterà soprattutto su Christof Innerhofer, Mattia Casse, Matteo Marsaglia ed Emanuele Buzzi per ottenere un buon piazzamento. Di seguito i convocati dell’Italia per le gare di Saalbach valide per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino.

CONVOCATI ITALIA GARE SAALBACH COPPA DEL MONDO SCI ALPINO:

Guglielmo Bosca

Emanuele Buzzi

Mattia Casse

Christof Innerhofer

Matteo Marsaglia

Alexander Prast

Florian Schieder

Davide Cazzaniga

