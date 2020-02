Lotta greco-romana, Matteo Maffezzoli avanza ai quarti di finale agli Europei 2020 nei -77 kg

Seconda vittoria consecutiva per la Nazionale italiana in questa prima giornata di eliminatorie dei Campionati Europei 2020 di lotta, in corso di svolgimento al PalaPellicone di Ostia. Dopo la netta vittoria di Giovanni Freni nei -55 kg, è infatti arrivato il successo sempre nella greco-romana all’esordio anche da parte di Matteo Maffezzoli nel turno preliminare della categoria -77 kg. L’azzurro delle Fiamme Oro ha sconfitto l’abbordabile israeliano Roman Zhernovetski avanzando ai quarti di finale della rassegna continentale casalinga, in cui affronterà uno tra il bulgaro Aik Mnatsanakanian e l’azero Sanan Suleymanov.

Avvio di combattimento molto equilibrato e tattico che porta Zhernovetski al primo punto di penalità per passività dopo un minuto, ma Maffezzoli non si accontenta del minimo vantaggio e riesce a completare un rotolamento da 2 punti subito prima di subire il primo punto dell’israeliano. Dopo la pausa di metà contesa il copione non cambia particolarmente, con il lottatore italiano che gestisce molto bene il 3-1 in suo favore neutralizzando tutti i tentativi di attacco avversari e strappando il pass per i quarti di finale.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: UWW