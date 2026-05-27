Troppo Paul per Lorenzo Sonego. Il piemontese saluta il Roland Garros

Si interrompe il cammino di Lorenzo Sonego al Roland Garros 2026. Il tennista piemontese è stato sconfitto dall’americano Tommy Paul, testa di serie numero ventiquattro, con il punteggio di 6-3 6-2 6-4 dopo due ore e otto minuti di gioco. Una partita abbastanza a senso unico, dove Sonego non è mai riuscito ad impensierire lo statunitense, che ha fatto valere la maggior classifica e la maggior forza.

Non sono bastati sette ace a Sonego, che ha sofferto soprattutto con la seconda di servizio, visto che ha vinto appena il 21% dei punti con questo colpo. Il numero dei vincenti è stato abbastanza simile, visto che sono stati 24 per Paul contro i 23 dell’azzurro, che ha invece commesso 36 errori non forzati rispetto ai 25 dell’avversario.

Inizio di partita subito in salita per Sonego, che subisce il break nel secondo game con il rovescio che tradisce il piemontese. Un break che fa la differenza, visto che Paul non concede nulla nei propri turni di servizio. Anche Sonego comincia finalmente nel match, ma è troppo tardi per recuperare il primo set, che viene vinto dall’americano per 6-3.

Purtroppo anche il secondo set parte malissimo per Sonego. Nel primo game il piemontese concede tre palle break e con due doppi falli consecutivi perde il servizio. Paul ha il pieno controllo del match e nel terzo game strappa ancora la battuta all’azzurro, che mette in rete la palla corta. Il numero 21 del mondo scappa via sul 4-0 e va a prendersi comodamente il secondo set per 6-2.

Anche il terzo set si apre con il break subito da parte di Sonego. Questa volta, però, la reazione del piemontese non si fa attendere e nel secondo game si procura ben quattro occasioni per il controbreak e proprio sulla quarta arriva l’errore di rovescio di Paul. Si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio fino al nono game. Paul si procura una palla break e la sfrutta subito, con Sonego che non riesce a tenere il ritmo dell’americano e mette in rete il rovescio. Paul chiude sul 6-4 e si qualifica per il terzo turno.