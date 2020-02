VIDEO MotoGP, Dall’Igna ammette: “La Ducati voleva Viñales, ci abbiamo provato”

“Ogni costruttore fa le proprie valutazioni ed è obbligato a parlare con tutti i piloti che ci sono sul mercato perché nessuno poi sa cosa succederà. Con Maverick Viñales abbiamo parlato, non so quanto siamo stati vicini, e credo anche la Suzuki lo abbia contattato“. Queste le parole di Gigi Dall’Igna durante i test di Sepang, quasi un’ammissione circa l’interesse della Ducati per il pilota spagnolo, che è rimasto per un periodo come oggetto del desiderio di molte scuderie in chiave 2021 prima di firmare con la Yamaha fino al 2022.

In sella alle Desmosedici GP20 ufficiali, per la stagione che verrà, ci saranno Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, mentre quelle del team Pramac Racing saranno guidate da Francesco Bagnaia e dall’australiano Jack Miller.





federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse