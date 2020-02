WTA Hua Hin: Zheng e Hibino vincono 2-0 contro Kostic e Rodionova e volano al secondo turno

Si è giocato oggi il primo turno del torneo WTA di Hua Hin (Thailandia). Ad aprire il programma odierno la vittoria della cinese Saisai Zheng che ha superato con un netto 2-0 (7-6(6) 6-0) la serba Natalija Kostic (n.183). Un match molto equilibrato e combattuto nel primo set con la numero 36 del ranking che ha avuto la meglio al tie-break. Nel secondo parziale, invece, la 26enne nativa di Shaanxi ha dominato non lasciando neanche un game all’avversaria.

La svizzera Leonie Kung (n.283) ha stravinto la partita contro la tennista di casa Patcharin Cheapchandej (n.731) col punteggio di 6-0 6-3. La numero 210 del ranking mondiale Xiaodi You ha rifilato un secco 2-0 (7-6(4) 6-2) all’australiana Ellen Perez (n.251) conquistando il secondo turno della manifestazione.

Vincente l’esordio dell’altra australiana in gara Storm Sanders che ha vinto in due set (6-3 6-4) contro la norvegese Ulrikke Eikeri. La giapponese Nao Hibino ha vinto una delle partite più attese di giornata contro Arina Rodionova con il punteggio di 7-6(5) 7-5. Un match molto intenso nel quale la numero 85 del ranking mondiale ha messo in campo tutto il meglio del proprio repertorio per avere la meglio, in quasi due ore, sull’australiana. Nell’ultima gara in programma la tennista di casa Plipuech ha superato in tre set (7-6(3) 3-6 6-4) la francese Paquet.

RISULTATI PRIMO TURNO TORNEO WTA HUA HIN

Kung L. (Sui)-Cheapchandej P. (Tha) 6-0 6-3

Zheng S. (Chn)-Kostic N. (Srb) 7-6(6) 6-0

You X. (Chn)-Perez E. (Aus) 7-6(4) 6-2

Sanders S. (Aus)-Eikeri U. (Nor) 6-3 6-4

Hibino N. (Jpn)-Rodionova Ar. (Aus) 7-6(5) 7-5

Plipuech P. (Tha)-Paquet C. (Fra) 7-6(3) 3-6 6-4

Foto: Lapresse