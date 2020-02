MotoGP, prende sempre più forma il futuro di Valentino Rossi alla Yamaha Petronas

Sorrisi e allegria: è un po’ questa la situazione in Yamaha al termine della tre-giorni di test a Sepang (Malesia). Il progetto 2020 sembra essere iniziato nel modo migliore e i riscontri del francesino Fabio Quartararo lo testimoniano. Il transalpino, quest’anno, avrà a disposizione una M1 ufficiale e quindi è deciso a lottare per il campionato, forte dell’esperienza dell’anno scorso. E’ già noto che il transalpino sarà al fianco dell’iberico Maverick Vinale nel Team Factory nel 2021, andando a comporre una coppia molto forte, visto che anche lo spagnolo si è messo in particolare evidenza nel corso delle prove malesi.

E Valentino? Il nove volte iridato dovrà guardarsi attorno, ma a quanto pare non dovrà fare troppi sforzi. Il “Dottore” sa di godere della stima di Yamaha che, pur avendo dovuto assicurarsi un duo in ottica presente-futuro, non lo abbandonerà facilmente. E quindi il piano è chiaro: se Valentino dovesse decidere di continuare a correre, la casa di Iwata metterà a sua disposizione una moto ufficiale. Ecco che l’idea di un passaggio al Team Petronas sembrerebbe quella più logica, non disdegnata da nessuno dei diretti interessati.

Rossi, infatti, è consapevole che nel team “satellite” si lavora molto bene e il trattamento da “Factory” sarebbe un’ulteriore rassicurazione. In più, come affermato dal capo della squadra Johan Stigefelt, il dialogo vi sarà: “Ne parleremo, sono legato a Valentino Rossi dal mio passato da motociclista, visto che all’Europeo del 1995 ho corso contro di lui al Mugello. Per me è il migliore della storia“, le parole dello svedese (fonte: La Gazzetta dello Sport). E poi tiene banco la questione “Jorge Lorenzo”. Il maiorchino pare essere rinato in sella alla M1, nelle vesti di collaudatore. E, quindi, una futura coppia Lorenzo-Rossi in Petronas? La risposta di Stigfelt è la seguente: “Sono due leggende di questo sport, sarebbe grandioso“. A questo punto, non resta che attendere.

Foto: LaPresse