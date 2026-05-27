Lorenzo Sonego: “La mia condizione sta crescendo, devo trovare continuità dopo l’infortunio”

Il cammino di Lorenzo Sonego al Roland Garros 2026 si è fermato al secondo turno, travolto dalla solidità dell’americano Tommy Paul, testa di serie numero 24, che si è imposto con un netto 6-3 6-2 6-4 in poco più di due ore di gioco. Dopo la maratona vinta all’esordio contro Herbert, il torinese non è riuscito a ritrovare la stessa intensità né sul piano fisico né su quello tecnico, confermando un momento complicato: quella incassata a Parigi è infatti la sesta sconfitta nelle ultime sette partite disputate.

Nel post-partita, però, Sonego ha provato a leggere la serata francese con lucidità, senza nascondere le difficoltà ma intravedendo anche qualche segnale incoraggiante. “Sicuramente mi manca un po’ di continuità, mi manca giocare partite di questo livello e devo continuare a lavorare per cercare di alzare il mio livello e tenere maggiore continuità“, ha spiegato in conferenza stampa, fotografando con sincerità il momento della sua stagione.

Il piemontese ha riconosciuto di non essere ancora riuscito a mantenere alta l’intensità per tutto l’arco dell’incontro, pur salvando alcuni passaggi della sua prestazione: “Si sono viste comunque delle buone cose, come il terzo set oggi e il quinto set l’altra volta, e devo cercare di tenere quel livello lì per tutta la partita“.

Contro Paul, infatti, Sonego ha dato l’impressione di poter riaprire il match soltanto a inizio terzo set, quando è riuscito a recuperare un break di svantaggio. Ma proprio nel momento in cui sembrava poter cambiare l’inerzia dell’incontro, ha nuovamente ceduto il servizio nel nono game, spalancando all’americano la strada verso la qualificazione. Dall’altra parte della rete, il californiano ha gestito il confronto con ordine e continuità, sfruttando i passaggi a vuoto dell’azzurro e concedendo pochissimo.

Nonostante il risultato, Sonny vede comunque segnali di crescita dopo mesi complicati dagli infortuni. “Sto andando in crescendo, devo dire. Dalle prime partite da Barcellona in poi, secondo me sono cresciuto; soprattutto qui allo Slam forse è stato il mio momento migliore da quando sono ritornato“, ha sottolineato il torinese, che prova così a guardare oltre la delusione parigina. “Questa è una cosa positiva e spero di continuare a crescere così“, ha aggiunto.

Archiviata l’esperienza francese, il numero uno italiano del tabellone maschile guarda già alla stagione sull’erba. “Torno a Stoccarda e poi giocherò a Eastbourne“, ha annunciato, confermando poi il programma completo di avvicinamento a Wimbledon. Un percorso che servirà a ritrovare ritmo partita e quella continuità che, come ammesso dallo stesso tennista italiano, resta oggi l’aspetto principale su cui lavorare.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini