Giro di Sicilia 2020, presentato il percorso: quattro tappe sull’Isola, si scala l’Etna a inizio aprile

Oggi è stato presentato il Giro di Sicilia 2020, breve corsa a tappe che si disputerà dal 1° al 4 aprile. L’evento, rinato lo scorso anno sotto l’impulso della Regione, prevede quattro frazioni che saranno un antipasto di quanto accadrà un mese dopo quando l’Isola ospiterà tre tappe del Giro d’Italia dopo la Grande Partenza in Ungheria. Il percorso complessivo è di 693 km che si snodano lungo un tracciato variegato.

La prima tappa da Siracusa a Licata (194 km) sembra destinata a un arrivo in volata. La seconda frazione (Selinunte-Mondello, 141 km) ha un solo GPM a 30 km dal traguardo e tutto lascia presagire a un altro sprint. La terza giornata prevede la Termini Imerese-Caronia (178 km) caratterizzata dal GPM di Pollina (11 km al 6%) e dall’ascesa finale (3 km al 6%) che scremeranno la classifica generale. L’ultima tappa prevede la scalata dell’Etna verso Piano Provenzana ma, a differenza di quanto vedremo al Giro, si devierà a 2km dalla vetta per dirigersi verso Millo prima di 30 km in discesa. La corsa organizzata da RCS Sport prevede la partecipazione di Davide Formolo, Nairo Quintana e Giovanni Visconti.

GIRO DI SICILIA 2020, LE QUATTRO TAPPE:

Tappa 1 (1/4): Siracusa – Licata (194km)

Tappa 2 (2/4): Selinunte – Mondello (141km)

Tappa 3 (3/4): Termini Imerese – Caronia (178km)

Tappa 4 (4/4): Sant’Agata di Militello – Ascali (180km)

Loading...

Loading...

GIRO DI SICILIA 2020, LE ALTIMETRIE DELLE QUATTRO TAPPE:

PRIMA TAPPA:



SECONDA TAPPA:



TERZA TAPPA:



QUARTA TAPPA:



CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo