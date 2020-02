Calcio: Francesco Totti fonda due società di assistenza e consulenza per club e calciatori

Francesco Totti si riprende in modo attivo la scena del calcio. L’ex stella della Roma e della Nazionale italiana, infatti, ha annunciato tramite i propri profili social di aver fondato due società di assistenza e consulenza per club e calciatori.

Nuova avventura, dunque, per l’uomo che ha segnato un’era del calcio italiano, con queste due nuove entità, che si chiamano CT10 e IT Scouting e hanno sede a Roma. Il progetto di Totti non è nuovo nell’idea, nel senso che aveva già lasciato trapelare l’intenzione di andare a caccia di nuovi giovani talenti e descrivendo l’ambiente attuale come più legato al marketing che alla squadra del cuore. Inoltre, ha sottolineato in passato anche la differenza tra il ruolo di procuratore sportivo e quello che, essenzialmente, lui vuole fare: puro e semplice scouting, che assume sfumature un po’ diverse.

Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting. #totti #neverstop pic.twitter.com/xsN6A0V5b0 — Francesco Totti (@Totti) February 10, 2020

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Loading...

Loading...

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse