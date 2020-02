Lotta greco-romana, Mirco Minguzzi ed El Mahdi Roccaro escono di scena al primo turno negli Europei 2020

Dopo le due convincenti vittorie di Giovanni Freni e Matteo Maffezzoli in mattinata, sono arrivate le prime due sconfitte italiane agli Europei casalinghi di lotta, in corso di svolgimento al PalaPellicone di Ostia. Mirco Minguzzi, impegnato nella categoria -87 kg della greco-romana, è stato sconfitto dal forte ungherese Viktor Lorincz (vice-campione del mondo in carica) al primo turno ed ora può solo sperare in un difficile ripescaggio per il bronzo, mentre El Mahdi Roccaro ha pagato dazio nel turno preliminare dei 130 kg contro il georgiano Levan Arabuli.

Minguzzi ha sofferto particolarmente nella prima fase del suo incontro d’esordio, subendo un pesante parziale di 0-7 in poco più di due minuti per poi andare alla pausa di metà combattimento a -5 dopo aver trascinato il suo avversario fuori dall’area di lotta. Nella ripresa l’azzurro è però calato fisicamente non riuscendo mai a mettere in difficoltà il magiaro, uscito vincitore dalla contesa per 7-2. Non c’è stata storia per Roccaro, sconfitto prematuramente dal georgiano Arabuli per manifesta superiorità sul punteggio di 0-9 dopo meno di un minuto.

Foto: LPS/Claudio Bosco