Parigi-Roubaix 2020, presentato il percorso: 55 km di pavé, novità a Vertain. Presenti Foresta e Carrefour de l’Arbre

Oggi è stata presentata la Parigi-Roubaix 2020, la mitica Classica Monumento che si correrà il prossimo 12 aprile. Sono previsti 259 km caratterizzati da ben 55 km di pavé suddivisi in 30 settori: l’Inferno del Nord si è sempre distinto per la durezza delle pietre nel nord della Francia, rispetto all’anno scorso ci saranno 500 metri in più da percorrere su questo tipo di terreno.

Sarà una Pasqua davvero di fuoco per i ciclisti che vorranno mettersi all’opera in questa terribile corsa, uno dei pilasti della stagione di ciclismo. I primi 100 km saranno sull’asfalto della Piccardia, il primo settore in pavé di 2,2 km verrà imboccato a Troisvilles. Interessante l’inserimento del settore numero 25 a Vertain, un tratto in salita valutato con ben quattro stelle e mai affrontato in passato. Confermatissimi ovviamente i tratti simbolo della Parigi-Roubaix, tutti a cinque stelle: la Foresta di Arenberg, Mons-en-Pévèle (km 209,5) e Carrefour de l’Arbre (km 240,5). Di seguito la planimetria della Parigi-Roubaix 2020.

PLANIMETRIA PARIGI-ROUBAIX 2020:

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock