Volley femminile, Serie A1 2020: Firenze esonera Giovanni Caprara

Giovanni Caprara è stato esonero dal ruolo di allenatore di Firenze, club che milita nella Serie A1 di volley femminile. La squadra toscana occupa il settimo posto in classifica ma la brutta sconfitta contro Chieri ha fatto traboccare l’acqua dal vaso e così la società ha deciso di dare uno scossone a tutto l’ambiente. La squadra è stata momentaneamente affidata al secondo allenatore Marcello Cervellin, si attende un sostituto per le ultime nove partite di regular season e per i playoff.

Questo il comunicato pubblicato da Il Bisonte Firenze: “Comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Giovanni Caprara. La società ringrazia coach Caprara per il lavoro svolto e i risultati raggiunti nei due anni tecnico delle bisontine, in cui ha centrato per due volte la qualificazione ai play off scudetto sfiorando la semifinale nella scorsa stagione, e gli augura le migliori fortune dal punto di vista umano e professionale. Contestualmente il club comunica di aver momentaneamente affidato la guida della prima squadra al secondo allenatore Marcello Cervellin.

