LIVE Sport, DIRETTA 21 gennaio: i risultati degli Australian Open, c’è il Setterosa agli Europei. Abbuffata di basket

09.01 TENNIS – Anche al maschile è grande Italia! Al secondo turno Jannik Sinner e Fabio Fognini. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.50 TENNIS – Continua la grande giornata italiana a Melbourne! Anche Camila Giorgi avanza al secondo turno! CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.48 CICLISMO – Sam Bennett suona la prima in maglia Deceuninck-Quick Step imponendosi sul velocissimo traguardo di Tanunda, in occasione della tappa inaugurale del Tour Down Under 2020. La corazzata belga non ha avuto rivali svolgendo, come sempre, un lavoro sopraffino in volata. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.45 NBA – Diverse partite nella notte anche per quanto riguarda la lega del basket americano. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.42 TENNIS – Tanti match per quanto concerne il tabellone del singolare femminile degli Australian Open nella notte italiana: tante conferme ma ache qualche sorpresa. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

08.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 21 gennaio 2020: in tempo reale vi proporremo tutti i risultati dei vari eventi in programma e vi forniremo tutte le notizie che si susseguiranno nel corso di questa lunga giornata.

Riflettori puntati sugli Australian Open, il primo Slam della stagione di tennis: si torna in campo sul cemento di Melbourne, devono proseguire alcuni incontri interrotti ieri per pioggia e naturalmente ne inizieranno altri già in programma. Ci aspetta un martedì ricchissimo con quasi 100 match da disputare tra cui quelli di Jannik Sinner, Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Lorenzo Sonego, Camila Giorgi che andranno a caccia del passaggio del turno. Nel pomeriggio toccherà al Setterosa, l’Italia sfiderà la Russia nei quarti di finale degli Europei di pallanuoto femminile: le azzurre devono ritrovarsi dopo una pessima fase a gironi e vogliono continuare il cammino a Budapest per inseguire il pass olimpico. Tanto basket con Trento-Virtus Bologna di Eurocup dove giocherà anche Venezia in casa del Patrasso, Brindisi ospiterà il PAOK Salonicco in Champions League. Incomincia il Tour Down Under di ciclismo (prima corsa World Tour della stagione), in serata Napoli-Lazio di Coppa Italia.

OA Sport dunque vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 21 gennaio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.

