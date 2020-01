F1, Flavio Briatore: “Con questa Mercedes potevano vincere il titolo sei piloti, anche Fernando Alonso…”

Ormai da tempo Flavio Briatore, ex team principal di Benetton e Renault, è fermamente convinto che il dominio della Mercedes sia ben più ampio di quello che sembra. Sei anni, sei titoli piloti e altrettanti titoli costruttori sono un marchio indelebile sulla storia della Formula Uno. Risultati ottenuti grazie ad una macchina che, secondo lo stesso Briatore, è ben superiore rispetto a chi la guida. Una vera “corazzata invincibile”.

Secondo quanto riferito ad Autosprint, infatti, l’ex numero uno di Benetton e Renault è lapidario sullo strapotere delle Frecce d’argento. “Con quella macchina almeno cinque o sei piloti, e tra questi ci metto anche Fernando Alonso, avrebbero vinto il titolo iridato”. Un discorso che già aveva fatto Max Verstappen qualche settimana fa e che vuole sottolineare come la Mercedes sia nettamente superiore a tutti i rivali. “Non voglio discutere Lewis Hamilton – prosegue Briatore – perchè ha sconfitto in maniera importante il suo compagno di scuderia, per cui non è che vinca in carrozza”.

Ultima battuta per il classe 1950 sulla Ferrari e su quello che succederà tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc ed i loro rapporti interni: “Senza dubbio i due piloti di Maranello sono alla pari, ma dopo cinque gare la scuderia emiliana dovrà prendere la propria decisione e decidere su chi puntare per il campionato e non sarà semplice da gestire”.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Lapresse