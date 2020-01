NBA 2020, i risultati della notte (21 gennaio): vincono i tre italiani, Boston domina contro i Lakers. Super Lillard da 61 punti

In America si festeggiava il Martin Luther King Day e lo ha fatto anche la NBA con un programma di ben quattordici partite nella notte. E’ stato un giorno di grande festa anche per i tre italiani d’America, tutti usciti vincitori dai loro rispettivi incontri. Super prestazione di Danilo Gallinari nel 112-107 con cui gli Oklahoma City Thunder battono gli Houston Rockets (quarto ko consecutivo). Il Gallo è l’uomo decisivo nell’incredibile rimonta dell’ultimo quarto (41-20) con cui OKC ribalta completamente la partita ed alla fine per l’azzurro c’è una doppia doppia da 25 punti e 13 rimbalzi. Ai Rockets non bastano i 29 di James Harden e la tripla doppia di Russell Westbrook (32, 12 assist e 11 rimbalzi).

Bella prova anche per Nicolò Melli, che mette a referto 15 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 28 minuti nel successo dei suoi New Orleans Pelicans sul campo dei Memphis Grizzlies. Un match che si è deciso nel secondo quarto, con gli ospiti che hanno trovato un parziale di 38-20. Jrue Holiday rientra dall’infortunio e guida i Pelicans con 36 punti, mentre il migliore per Memphis è Dillon Brooks con 31.

Doppia cifra anche per Marco Belinelli, che chiude con 11 punti nella vittoria dei San Antonio Spurs sui Phoenix Suns per 120-118. La squadra di Popovich aveva controllato il match grazie anche ai 25 di Derrick White e i 24 di Bryn Forbes, mentre ai Suns non basta la rimonta dell’ultimo quarto e Devin Booker da 37, che ha, però, sbaglia la tripla del sorpasso sulla sirena.

Lo scontro della notte era quello tra Boston e Lakers ed è stato un dominio dei Celtics, che si impongono 139-107 in una partita che ha visto i padroni di casa sempre in controllo. Jayson Tatum è il miglior marcatore di Boston con 27, mentre in casa dei Lakers, che ritrovavano Anthony Davis (9 punti e 4 rimbalzi, ma con la restrizione dei minuti giocati), solo 15 per LeBron James, che mette a referto anche 12 assist.

E’ stata anche la notte delle triple doppie di Giannis Antetokounmpo e Ben Simmons. Il greco chiude con 28, 14 rimbalzi e 10 assist nel successo dei Milwaukee Bucks contro i Chicago Bulls per 111-98; mentre l’australiano mette a referto 34 (career high eguagliato), 12 assist e 12 rimbalzi nel successo esterno dei Philadelphia 76ers sui Brooklyn Nets per 117-111.

Supplementari decisivi per Miami e Portland. Gli Heat vincono contro Sacramento 118-113 nonostante l’assenza di Jimmy Butler al termine di un match pazzesco e che ha visto i padroni di casa trovare il pareggio con Adebayo a 8 decimi dalla fine dopo che un secondo prima Bjelica aveva trovato quello che poteva sembrare il +2 del successo. Nel supplementare decide poi Kendrick Nunn, che è stato anche il miglior marcatore con 25.

Un pazzesco Damian Lillard da 61 punti (sua miglior prestazione in carriera) è ovviamente il principale protagonista nel successo dei Blazers sui Golden State Warriors per 129-124. Lillard aveva segnato la tripla del pareggio a 15 secondi dalla fine e poi ha aggiunto altri sette punti decisivi per Portland nell’overtime.

Tutto facile per gli Utah Jazz, che dominano contro gli Indiana Pacers (118-88) con 25 di Donovan Mitchell e consolidano il loro secondo posto nella Western Conference. Restando sempre ad Ovest successo per i Denver Nuggets sui Minnesota Timberwolves per 107-100 grazie soprattutto alla doppia doppia dalla panchina di Michael Porter Jr (20 e 14 rimbalzi).

Non basta Trae Young da 42 punti e 15 rimbalzi agli Atlanta Hawks per avere la meglio dei Toronto Raptors, che si impongono 122-117 e hanno in Norman Powell (27) il loro miglior marcatore. Successi anche di Washington (106-100 contro Detroit, 29 di Beal), di Orlando su Charlotte (106-83, 26 di Fournier) e di New York contro Cleveland (106-86, Randle 19).

RISULTATI NBA 21 GENNAIO

Washington Wizards – Detroit Pistons 106-100

Atlanta Hawks – Toronto Raptors 117-122

Brookly Nets – Philadelphia 76ers 111-117

Charlotte Hornets – Orlando Magic 83-106

Cleveland Cavaliers – New York Knicks 86-106

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 107-112

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 116-126

Miami Heat – Sacramento Kings 118-113 d.t.s

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 111-98

Boston Celtics – Los Angeles Lakers 139-107

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 100-107

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 118-120

Utah Jazz – Indiana Pacers 118-88

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 129-124 d.t.s

Foto: LaPresse