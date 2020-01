Superbike, Mondiale 2020: ufficializzati i 22 piloti che parteciperanno al prossimo campionato

Sono stati ufficializzati i 22 piloti che saranno protagonisti del MOTUL FIM Superbike World Championship 2020. Il campionato dedicato alle moto derivate di serie si accinge a vivere una nuova annata quanto mai interessante e, almeno sulla carta, mai così indecifrabile. Davanti a tutti, ovviamente, il campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki), pronto a difendere il suo filotto di cinque titoli consecutivi. Al suo fianco, ancora una volta, un nuovo compagno: il britannico Alex Lowes, appena sbarcato dalla Yamaha.

C’è grande curiosità attorno ad Alvaro Bautista. Dopo un’annata assolutamente dai due volti con la Ducati, infatti, lo spagnolo ha deciso di firmare con la Honda con la nuova CBR1000RR che vuole dominare la scena. Assieme al pilota di Toledo vedremo il britannico Leon Haslam. In quel di Borgo Panigale, invece, vedremo nuovamente il britannico Chaz Davies, assieme all’ex MotoGP, Scott Redding che farà il debutto in Superbike. Alle loro spalle troviamo la Yamaha con l’olandese Michael van der Mark e il neo-arrivato, il turco Toprak Razgatlioglu, pronto a divertire e divertirsi con la YZF R1. Un’altra casa da tenere d’occhio sarà la BMW con il britannico Tom Sykes e l’irlandese Eugene Laverty.

Passiamo ai team indipendenti. Nel team Ducati-Barni vedremo al via il britannico Leon Camier che sostituisce il nostro Michael Ruben Rinaldi, che passa al team GOELEVEN, sempre in Ducati. Vedremo altre due moto di Borgo Panigale in questo 2020. Una l’avrà l’argentino Leandro Mercado, nel Motocorsa Racing, quindi il francese Sylvain Barrier (Brixx Performance).

In Kawasaki, invece, vedremo lo spagnolo Xavi Fores, con il team ORELAC Racing VERDNATURA quindi il cileno Maximilian Scheib, con il Team Pedercini Racing. Il GRT Yamaha WorldSBK Junior Team proporrà il nostro Federico Caricasulo e lo statunitense Garrett Gerloff. Quindi l’ultima YZF R1, quella del team Ten Kate Racing, sarà ancora per il francese Loris Baz.

Per i colori italiani, dunque, si passa dai tre rappresentanti di un anno fa ai due di quest’anno. Se ne vanno Marco Melandri e Alessandro Delbianco, entra Federico Caricasulo, confermato Michael Ruben Rinaldi.

ELENCO PARTECIPANTI MONDIALE SUPERBIKE 2020

1 Jonathan Rea GBR Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK

22 Alex Lowes GBR Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK

7 Chaz Davies GBR Ducati Panigale V4 R ARUBA.IT Racing – Ducati

45 Scott Redding GBR Ducati Panigale V4 R ARUBA.IT Racing – Ducati

54 Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha YZF R1 PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM

60 Michael van der Mark NED Yamaha YZF R1 PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM

50 Eugene Laverty IRL BMW S1000 RR BMW Motorrad WorldSBK Team

66 Tom Sykes GBR BMW S1000 RR BMW Motorrad WorldSBK Team

12 Xavi Fores ESP Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Puccetti Racing

31 Garrett Gerloff USA Yamaha YZF R1 GRT Yamaha WorldSBK Junior Team

64 Federico Caricasulo ITA Yamaha YZF R1 GRT Yamaha WorldSBK Junior Team

76 Loris Baz FRA Yamaha YZF R1 Ten Kate Racing Yamaha

2 Leon Camier GBR Ducati Panigale V4 R Barni Racing Team

21 Michael Ruben Rinaldi ITA Ducati Panigale V4 R Team GOELEVEN

77 Maximilian Scheib CHI Kawasaki ZX-10RR ORELAC Racing VERDNATURA

13 Takumi Takahashi JPN Honda CBR1000RR MIE Racing

19 Alvaro Bautista ESP Honda CBR1000RR Team HRC

91 Leon Haslam GBR Honda CBR1000RR Team HRC

36 Leandro Mercado ARG Ducati Panigale V4 R Motocorsa Racing

20 Sylvain Barrier FRA Ducati Panigale V4 R Brixx Performance

Foto: Valerio Origo