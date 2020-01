Australian Open 2020, risultati 21 gennaio (mattina): miracoloso Fognini! Bene Sinner, Nadal e Thiem. Eliminati Giustino e Travaglia

Si sono appena concluse le partite della sessione diurna della seconda giornata degli Australian Open. La copertina va senza ombra di dubbio a Fabio Fognini. L’azzurro ieri era stato autore di una prestazione a dir poco opaca contro Reilly Opelka. Il tennista di Arma di Taggia è sceso in campo con tutt’altro piglio, ribaltando completamente l’esito del match (3-6 6(3)-7 6-4 6-3 7-6(5)). Molto bene anche Jannik Sinner che dopo la sospensione causa pioggia di ieri ha portato a casa il terzo set contro l’australiano Max Purcell chiudendo 7-6 (2) 6-2 6-4.

Non è riuscito il miracolo a Stefano Travaglia e a Lorenzo Giustino, che si sono arresi in tre set rispettivamente al cileno Cristian Garin ed al candese Milos Raonic. Per quanto riguarda i big nessun problema per lo spagnolo Rafael Nadal che ha liquidato in due ore il boliviano Hugo Dellian (6-2 6-3 6-0). L’argentino Diego Schwartzman si è liberato con un netto 6-4 6-2 6-2 del sudafricano Lloyd George Harris. Roberto Bautista Agut ha vinto il derby tutto spagnolo contro Feliciano Lopez (6-2 6-2 7-5). Esordio decisamente morbido anche per l’austriaco Dominic Thiem, che ha asfaltato con il punteggio di 6-3 7-5 6-2 il francese Adrian Mannarino.

Spettacolo e colpi di scena nei match Alejandro Davidovich Fokina-Norbert Gombos e Hubert Hurkacz-Dennis Novak. Lo spagnolo, dopo essere andato sotto è riuscito a recuperare e superare nel punteggio il tennista slovacco. La reazione del numero 88 del ranking è stata veemente, con un gran ritmo è riuscito il controsorpasso, prima di chiudere 4-6 6-4 2-6 6-3 6-2. Esordio decisamente complicato, invece, per il numero 31 del seeding, che ha visto Novak volare avanti di due set prima di riuscire a completare un fantastico ribaltone (6(4)-7 1-6 6-2 6-3 6-4).

Hanno dovuto faticare più del previsto Stan Wawrinka e Karen Khachanov. Lo svizzero, numero 15 del mondo, ha concesso il secondo set al tie-break al bosniaco Damir Dzumhur (n.92) vincendo 7-6(4) 6-4 6-4. Il tennista russo, invece, è andato sotto nel punteggio contro lo spagnolo, giunto dalle qualificazioni e numero 196 del ranking, Mario Vilella, ma è stato bravo a ristabilire l’ordine delle cose e a portare a casa il match per 4-6 6-4 7-6(4) 6-3.

Benoit Paire ha avuto bisogno di cinque set per piegare il tedesco Cedrik-MarcelStebe (6-4 3-6 6-3 6(2)-7 6-0). L’australiano Marc Polmans, al quale è stata assegnata una wild card, che gli ha consentito di saltare le qualificazioni, ha vinto una battaglia lunga oltre quattro ore contro il kazako Mikhail Kukushkin (6-4 6-3 4-6 6(8)-7 6-4).

RISULTATI SINGOLARE MASCHILE SESSIONE DIURNA 21 GENNAIO

Cilic M. (Cro)-Moutet C. (Fra)6-3 6-2 6-4

Davidovich Fokina A. (Esp)-Gombos N. (Svk) 4-6 6-4 2-6 6-3 6-2

Hurkacz H. (Pol)-Novak D. (Aut) 6(4)-7 1-6 6-2 6-3 6-4

Ito T. (Jpn)-Gunneswaran P. (Ind) 6-4 6-2 7-5

Millman J. (Aus)-Humbert U. (Fra) 7-6 (3) 6-3 1-6 7-5

Paire B. (Fra)-Stebe C-M. (Ger) 6-4 3-6 6-3 6(2)-7 6-0

Schwartzman D. (Arg)-Harris G. (Rsa) 6-4 6-2 6-2

Bautista R. (Esp)-Lopez F. (Esp) 6-2 6-2 7-5

Fognini F. (Ita)-Opelka R. (Usa) 3-6 6(3)-7 6-4 6-3 7-6(5)

Sinner J. (Ita)-Purcell M. (Aus) 7-6(2) 6-2 6-4

Lajovic D. (Srb)-Edmund K. (Gbr) 7-6 (7) 6-3 7-6 (4)

Polmans M. (Aus)-Kukushkin M. (Kaz) 6-4 6-3 4-6 6(8)-7 6-4

Raonic M. (Can)-Giustino L. (Ita) 6-2 6-1 6-3

Paul T. (Usa)- Mayer L. (Arg) 4-6 6-4 6-4 6-4

Khachanov K. (Rus)-Vilella M. M. (Esp) 4-6 6-4 7-6(4) 6-3

Thiem D. (Aut)-Mannarino A. (Fra) 6-3 7-5 6-2

Garin C. (Chi)-Travaglia S. (Ita) 6-4 6-3 6-4

Sandgren T. (Usa)-Trungelliti M. (Arg) 6-1 6-4 7-5

Wawrinka S. (Sui)-Dzumhur D. (Bih) 7-5 6(4) 6-4 6-4

Gulbis E. (Lat)-Auger-Aliassime F. (Can) 7-5 4-6 7-6(4) 6-4

Bublik A. (Kaz)-Thompson J. (Aus) 6-4 6-3 6-2

Carreno-Busta P. (Esp)-Kovalik J. (Svk) 6-4 3-6 6-1 7-6 (2)

Nadal R. (Esp)-Dellien H. (Bol) 6-2 6-3 6-0

Ymer M. (Swe)-Uchiyama Y. (Jpn) 6-4 6-1 6-2

Mmoh M. (Usa)-Andujar P. (Esp) 6-1 6-4 6-4

