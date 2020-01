Pallamano, Europei 2020: la Norvegia conquista le semifinali, eliminato il Portogallo

Nuova giornata di gare negli Europei di pallamano 2020, dove si è svolto il terzo turno del gruppo II del Main Round, il quale ha premiato la Norvegia, capace di conquistare l’accesso alle semifinali, sconfiggendo per 31-28 l’Islanda, grazie alle 9 reti del bomber Sander Sagosen, capocannoniere del torneo con 51 centri.

Passo in avanti per la Slovenia, ora seconda a sei punti, a seguito del successo per 29-24 sul Portogallo, sin qui rivelazione del torneo, ma ora eliminato. Una prova di grande costanza quella degli slavi, sotto all’intervallo 14-15, rimontando poi nella ripresa, segnando ripetutamente dal lato destro.

Si è complicato invece il cammino dell’Ungheria, che ha ceduto per 24-18 alla Svezia, estromessa dalla lotta per i primi quattro posti, che ha avuto una reazione d’orgoglio, disputando una partita egregia, attraverso la vena realizzativa di Jim Gottfridsson, uomo dal maggior talento della formazione scandinava.

gianni.lombardi@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock