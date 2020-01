Calcio, Coppa Italia 2020: succede di tutto al San Paolo! Insigne fa volare il Napoli in semifinale, Lazio battuta 1-0

Una serata davvero emozionante, una partita bellissima. Succede di tutto allo Stadio San Paolo: il Napoli ribalta il pronostico della vigilia e batte per 1-0 in casa la squadra più in forma della Serie A, la Lazio, centrando la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia 2020. Può esultare, dopo tante settimane ricche di delusioni, il popolo partenopeo.

Pronti, via e subito emozioni. Dopo 2′ capitan Lorenzo Insigne si prende sulle spalle la squadra e, al termine di una spettacolare azione personale, tira a giro sul secondo palo beffando rasoterra Strakosha per l’1-0. Neanche il tempo di esultare e gli ospiti possono già accorciare le distanze: Hysaj interviene male su Caicedo, c’è il rigore. Dal dischetto si presenta Ciro Immobile che scivola clamorosamente mandando la palla a lato. Nervi tesi in campo: Immobile in contropiede salta Hysaj che lo ferma, venendo espulso per doppia ammonizione. Lazio che gioca per pochissimi istanti in 11vs10, visto che subito dopo Lucas Leiva viene mandato negli spogliatoi per proteste.

Nella ripresa i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi provano a riversarsi nella metà campo partenopea, le provano tutte, anche con i cambi. La sfortuna però questa volta non aiuta Immobile e compagni: il centravanti coglie la traversa al volo, Lazzari invece colpisce il palo e la rete su tap in di Acerbi viene annullata per fuorigioco. I campani hanno i palloni per chiudere la contesa, ma sia Milik che Mario Rui centrano i legni. Tanta sofferenza, molte mischie finali, ma alla fine i tifosi napoletani possono gioire.

gianluca.bruno@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse