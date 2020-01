Sci alpino: i convocati dell’Italia per lo slalom di Kitzbuehel. Attesa per Vinatzer

Giornate di raduno per gli slalomisti italiani: stasera gli specialisti dei rapid gates si sono ritrovati infatti a Cortina d’Ampezzo per preparare al meglio l’appuntamento di domenica, lo slalom speciale di Kitzbuehel, in terra austriaca.

Otto gli azzurri convocati per l’appuntamento: Riccardo Tonetti, Stefano Gross, Francesco Gori, Giuliano Razzoli, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Federico Liberatore e Tommaso Sala. In questi giorni sono a lavoro in compagnia dei tecnici Roberto Lorenzi, Jacques Theolier e Stefano Costazza.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Valerio Origo