Pallanuoto femminile, Europei 2020: risultati quarti di finale. Tutto facile per Olanda, Spagna ed Ungheria

Andato a delinearsi il tabellone per quanto riguarda la zona medaglie: sono andati in scena oggi i quarti di finale agli Europei di pallanuoto femminile. In quel di Budapest, come previsto alla vigilia, due incontri praticamente dal pronostico già scritto e due partite più equilibrate: a giocarsi il podio saranno Olanda, Russia, Spagna ed Ungheria. Niente da fare per il Setterosa di Paolo Zizza, costretto ad arrendersi alle russe e dunque a salutare la possibilità di agguantare il pass olimpico verso Tokyo 2020. Andiamo a rivivere la giornata odierna con tutti i risultati.

Risultati quarti di finale Europei pallanuoto femminile 2020

4A Slovacchia – 1B Olanda 2-22 (0-6, 0-3, 1-7, 1-6)

2A Russia – 3B Italia 13-7 (3-2, 3-3, 4-1, 3-1)

3A Grecia – 2B Spagna 7-11 (3-4, 2-2, 1-3, 1-2)

1A Ungheria – 4B Francia 16-3 (5-2, 3-1, 5-0, 3-0)

Foto: LPS/Maurizio Valletta