LIVE Sport, DIRETTA 18 gennaio: tutte le notizie di oggi in tempo reale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, sabato 18 gennaio 2020: oltre al corposo programma degli sport invernali spiccano naturalmente le finali dei tornei ATP e WTA di tennis, ma saranno protagonisti anche gli Europei di pallanuoto maschile, i massimi campionati di calcio, volley e basket, maschili e femminili. Ultima giornata, per quanto concerne la lotta, delle Ranking Series di Ostia, con le ultime categorie di peso dello stile libero.

Sarà una giornata piena di tanti eventi, soprattutto tra gli sport invernali: lo sci alpino fa tappa in Svizzera con gli uomini ed in Italia con le donne, mentre lo sci di fondo va in Repubblica Ceca, a Nove Mesto. Il salto con gli sci è a Zao con le donne ed a Titisee con gli uomini, infine saranno protagoniste anche le Coppe del Mondo di slittino naturale, bob e slittino artificiale. Da non dimenticare i Campionati Italiani di speed skating, le Coppe del Mondo di biathlon e snowboard, ed i Giochi Olimpici Invernali di Losanna. OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, sabato 18 gennaio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento!

