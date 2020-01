Pallamano, Europei 2020: Spagna e Croazia a punteggio pieno, ko Germania e Austria

Seconda giornata di gare nel gruppo I del Main Round degli Europei di pallamano maschile, in cui si sono svolte tre gare, a cominciare dal successo della Spagna, capace di piegare per 30-26 l’Austria, grazie alle sei reti di Jorge Maqueda. Con questa vittoria gli iberici salgono a quota sei punti in classifica, e vedono il traguardo delle semifinali.

Obbiettivo centrato anche per la Croazia, che ha sofferto fin troppo contro la Germania, andando al riposo sull’11-15, salvo poi rifarsi dopo l’intervallo, grazie ad una difesa ai limiti della perfezione, ma anche alle giocate di un ispirato Igor Karacic, top scorer con 7 realizzazioni.

Due punti anche per la Bielorussia, capace di sconfiggere per 28-25 la Repubblica Ceca, al termine di una partita decisa solamente negli ultimi dieci minuti di gioco.

La classifica aggiornata:

Spagna 6, Croazia e Germania 4, Austria e Bielorussia 2, Repubblica Ceca 0.

