Basket femminile, Serie A1 2020: 15^giornata. San Martino di Lupari fa suo l’anticipo e consolida il quarto posto

La Fila San Martino di Lupari fa suo l’anticipo della quindicesima giornata della Serie A1 di basket femminile. Le venete consolidano il loro quarto posto, dopo aver sconfitto in trasferta la Limonta Sport Costa Masnaga per 70-62. Le lombarde, invece, restano sempre a quota 8 punti in terzultima posizione.

Ottima prestazione da parte di Egle Sulciute, che ha messo a referto 16 punti, ma decisiva per San Martino è stata soprattutto Elena Fietta, che ha chiuso con 13 punti, molti dei quali nell’allungo finale. A Costa Masnaga, invece, non bastano i 18 punti di Elisabeth Pavel. Partita sempre in grande equilibrio con le lombarde che hanno cominciato meglio, chiudendo avanti il primo quarto. San Martino Di Lupari ha cominciato poi la sua rimonta, che ha avuto il suo culmine negli ultimi dieci minuti. Finale decisivo per le venete, trascinate dai canestri di Fietta e Sulciute. Una vittoria di carattere e molto importante per la classifica della Fila.

Questo il tabellino della partita:

LIMONTA SPORT COSTA MASNAGA – FILA SAN MARTINO DI LUPARI 62-70 (22-19, 13-15, 13-14, 14-22)

Costa Masnaga: Pavel 18, Baldelli 12, Frost 9

San Martino di Lupari: Sulciute 16, Fietta 13, Bjorklund 10

