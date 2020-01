Calcio, Roberto Mancini su Zaniolo: “Sono dispiaciuto, ma per gli Europei può recuperare”

Nicolò Zaniolo agli Europei? Si può. Sono un po’ questi i segnali che arrivano dall’ambiente della Nazionale italiana di calcio e dal CT Roberto Mancini. Il grave infortunio del giovane giocatore della Roma, che ha decretato la fine della propria stagione con il club giallorosso, non lo ha del tutto estromesso dalla fase finale della rassegna continentale che prenderà il via il 12 giugno.

Le motivazioni per un “recupero lampo” ci sono tutte e lo stesso Mancini, un po’ come fece Marcello Lippi nel febbraio 2006 con Francesco Totti (la stagione dei Mondiali in Germania), si è espresso in maniera fiduciosa sul rientro del ragazzo: “Mi spiace, sarebbe migliorato ancora. E’ unico perché copre più ruoli, è potente e ha caratteristiche diverse dagli altri. Al telefono l’ho sentito carico: è giovane, può farcela per gli Europei“, le parole del tecnico nostrano (fonte: La Gazzetta dello Sport).

Una situazione dunque in evoluzione quella di Zaniolo. Il parere di alcuni è che il giallorosso non dovrebbe forzare per evitare pericolose ricadute, considerando la gravità della lesione del legamento del ginocchio. Tuttavia, è altrettanto chiaro che il calciatore in questione può rappresentare un valore aggiunto per il roster di Mancini, tenuto conto delle peculiarità atletiche e tecniche. A questo punto non resta che attendere.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: LaPresse