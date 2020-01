Calcio, una Lazio super travolge la Sampdoria, il Torino cade contro il Sassuolo negli anticipi del 20° turno di Serie A 2020

Ha preso il via quest’oggi il 20° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Due gli incontri che si sono disputati, in attesa del match serale che vedrà confrontarsi il Napoli e la Fiorentina (ore 20.45) al San Paolo.

Una Lazio super travolge la Sampdoria allo Stadio Olimpico. Gli uomini di Simone Inzaghi dominano la scena e infliggono ai blucerchiati un pesante 5-1 frutto delle reti di Felipe Caicedo al 7′, di Ciro Immobile (rigore al 17′, marcatura al 20′ e rigore al 65′) e di Bastos al 65′. Gol della bandiera per la formazione di Claudio Ranieri del polacco Karol Linetty al 70′, in dieci dal 74′ per via dell’espulsione del difensore tedesco Julian Chabot. Con questo risultato, la Lazio ottiene la sua undicesima vittoria consecutiva, iniziando il girone di ritorno nel migliore dei modi e rafforzando la propria candidatura al primato in classifica (45 punti in graduatoria). Altrettanto significative le statistiche per Immobile, con 23 gol all’attivo e sempre più trascinatore dei biancocelesti.

Sconfitta, forse, un po’ a sorpresa del Torino di Walter Mazzarri al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I neroverdi battono i granata con il punteggio di 2-1 grazie alla realizzazioni di Boga al 61′ e di Berardi al 73′, che rimediano all’autogol di Locatelli al 20′. Un riscontro che proietta al 14° posto (22 punti) la formazione di De Zerbi, mentre il Toro è ottavo (27 punti) in classifica.

Foto: LaPresse