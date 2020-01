Slittino femminile, Andrea Voetter sfiora il podio di Lillehammer 2020, Tatyana Ivanova vince ed è anche campionessa europea

Tatyana Ivanova si aggiudica l’appuntamento di Lillehammer (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2019-2020 e, per l’occasione, anche per la cinquantunesima edizione del Campionato Europeo. La russa, in un colpo solo, vince la quinta tappa della stagione, allunga in classifica generale sulle inseguitrici, e si mette al collo la medaglia d’oro per quanto riguarda il campionato continentale.

Sul budello norvegese il meteo ha fatto la differenza con temperatura di ben 4 gradi, leggera pioggia e umidità elevatissima. La russa Tatyana Ivanova, non si fa distrarre da questi aspetti e chiude con il tempo di 1:35.482 (47.826, terzo crono nella prima metà di gara e 47.656, il migliore, nella seconda) precedendo la statunitense Summer Britcher per 117 millesimi (47.827 e 47.772) mentre completa il podio la tedesca Julita Taublitz a 142 che spreca il miglior tempo nella prima manche (47.753) e deve inchinarsi ad Ivanova chiudendo in 47.871 con diverse imperfezioni nella sua seconda prova.

Quarta posizione per la russa Viktoriia Demchenko a 170 millesimi, mentre chiude in un brillante quinto posto Andrea Voetter a 367. L’altoatesina, sesta dopo la prima manche con il tempo di 47.937, sale di un gradino nella seconda grazie al suo 47.912. La nostra portacolori chiude, quindi, al quarto posto nella classifica del Campionato Europeo e conferma come il suo percorso di crescita stia diventando sempre più reale gara dopo gara.

Completa la sua gara in sesta posizione l’austriaca Magdeleine Egle a 379 millesimi da Ivanova, settima la russa Ekaterina Katnikova a 381, ottava la lettone Ulla Zirne a 628, nona la statunitense Brittney Arndt a 720, mentre chiude la top ten la tedesca Jessica Tiebel a 800. Buon sedicesimo posto a 1.382 per la nostra Nina Zoeggeler che, dopo il ventiquattresimo della prima manche in 48.702, risale vertiginosamente nella seconda con il crono di 48.162, infine è ventesima Marion Oberhofer a 1.528.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLITTINO FEMMINILE 2019-2020

1 Tatyana Ivanova Rus 582 punti

2 Julia Taublitz Ger 550

3 Viktoriia Demchenko Rus 392

4 Summer Britcher Usa 370

5 Ekaterina Katnikova Rus 339

8 Andrea Voetter Ita 307

Foto: Paola Castaldi