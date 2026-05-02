Missione compiuta! L’Italia centra al primo colpo il principale obiettivo della vigilia e accede alla finale della 4×400 mista alle World Relays 2026 in corso di svolgimento a Gaborone. Con questo risultato arriva in automatico per la staffetta azzurra anche la qualificazione diretta ai Campionati Mondiali di Pechino 2027 e la possibilità di giocarsi domani uno dei sei pass a disposizione per l’Ultimate Championship del prossimo settembre a Budapest.

Il quartetto italiano composto nell’ordine da Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti ed Eloisa Coiro ha disputato un’ottima gara nell’ultima delle tre batterie previste, restando sempre nelle posizioni di vertice e dimostrando una compattezza davvero notevole anche grazie a dei cambi puliti e tutto sommato abbastanza efficaci nonostante alcune situazioni difficili nel traffico.

L’Italia, trascinata in quarta frazione da una convincente Coiro capace di recuperare un paio di posizioni nel rettilineo conclusivo passando dal quinto al terzo posto, ha superato il primo turno grazie al secondo miglior tempo di ripescaggio in 3:10.60 (non troppo distante dal record nazionale di 3:09.66) beffando proprio in extremis la Francia (3:11.07).

In finale la staffetta 4×400 mista italiana troverà Gran Bretagna (miglior tempo assoluto delle batterie in 3:09.69), Stati Uniti, Kenya (nuovo record africano in 3:09.87), Spagna (primato nazionale in 3:09.89), Australia (record oceanico in 3:10.57), Giamaica e Polonia.