Sci di fondo, Alexander Bolshunov domina la 15 km tl di Nove Mesto. Bene Francesco De Fabiani, 16° al rientro

Il russo Alexander Bolshunov detta legge nella 15 km tl con partenze ad intervalli appena disputata a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, dove ha fatto letteralmente il vuoto mettendo un tassello molto importante in vista della pursuit di domani. Seconda piazza per il finlandese Iivo Niskanen, terzo il norvegese Sjur Roethe. Molto bene il rientrante Francesco De Fabiani, 16°, mentre non vanno a punti Giandomenico Salvadori, 32°, e Dietmar Noeckler, 43°.

Il russo ha comandato praticamente fin dal via, prendendo la testa della gara già a metà del primo giro, anche se con appena un secondo di vantaggio su connazionale Andrey Melnichenko, mentre i distacchi si fanno già interessanti col resto del gruppo, con il solo finlandese Iivo Niskanen a rimanere al di sotto dei 10″ di ritardo.

Ad un terzo di gara il russo inizia a staccare il connazionale e guadagnare sensibilmente su tutti gli avversari: ormai Melnichenko viaggia sui tempi di Niskanen, mentre tutti gli altri sono già otre i 20″. In casa Italia dopo 5 km sono appena dentro alla zona punti sia Giandomenico Salvadori che Francesco De Fabiani, mentre è più indietro Dietmar Noeckler.

Niskanen scavalca Melnichenko, ma ai 10 km ecco che il vantaggio di Bolshunov aumenta inesorabilmente, e nessuno da dietro pare poter impensierire i primi tre: anche il norvegese Johannes Klaebo è in difficoltà, dato che paga quasi 40″ passando sesto. Bella la progressione di De Fabiani, addirittura 16° a due terzi di gara.

Loading...

Loading...

Bolshunov vince a mani basse, coprendo i 15 km in 33’45″0, distanziando di 24″3 il finlandese Iivo Niskanen, secondo. Per il podio, a sorpresa, spunta nel finale il norvegese Sjur Roethe, il quale sale sul terzo gradino di giornata con un distacco di 40″0, mentre viene beffato Melnichenko, quarto alla fine a 54″0. Francesco De Fabiani lancia dei bei segnali di ripresa e chiude in 16ma posizione a 1’38″2, mentre restano fuori dai punti Giandomenico Salvadori, 32° a 2’36″2, e Dietmar Noeckler, 43° a 3’03″0.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo