Lotta, Gigi Davidovi si ferma all’esordio nei -57 kg alle Ranking Series di Ostia 2020

Quarta giornata priva di soddisfazioni per i colori azzurri alle Ranking Series 2020 di lotta in corso di svolgimento al PalaPellicone di Ostia. L’Italia ha chiuso il day-4 con un pessimo bilancio complessivo di sette sconfitte consecutive su altrettanti incontri disputati da parte dei cinque lottatori in gara nelle ultime categorie in programma per quanto riguarda lo stile libero maschile. Il prossimo appuntamento internazionale di rilievo si svolgerà sempre nella località romana a partire dal 10 febbraio.

Grande delusione nei -57 kg per Givi Davidovi, ottavo classificato all’ultimo Mondiale e trionfatore del Yasar Dogu 2019, incapace di avere la meglio al primo turno del tabellone sul venezuelano Pedro Mejias Rodriguez con il punteggio finale di 3-6. Il sudamericano si è poi fermato ai quarti di finale per mano dello statunitense Daton Fix, sbarrando di fatto anche la strada dei ripescaggi al nostro portacolori. Stop all’esordio nei -65 kg anche per Abdellatif Mansour, sconfitto per superiorità tecnico sullo score di 2-12 dall’americano Joseph Mc Kenna (uscito di scena ai quarti) ed estromesso definitivamente dalla lotta per il podio.

Eliminazione senza appello agli ottavi di finale dei -74 kg per Gianluca Talamo, unico italiano in gara in questa categoria di peso olimpica dopo il forfait del vice-campione iridato in carica Frank Chamizo. Talamo, fresco campione nazionale nei -70 kg, ha avuto la peggio con il portoricano Franklin Gomez Matos per superiorità tecnica sul punteggio di 0-10 e si è visto sbarrare l’accesso ai ripescaggi in seguito al k.o. di quest’ultimo in semifinale contro il turco Soner Demirtas.

Tra i -86 kg William Raffi ha pagato dazio all’esordio nel tabellone contro l’americano Zahid Valencia ed in seguito nella finale per il terzo posto (raggiunta grazie al ripescaggio) contro il turco Fatih Erdin sempre per superiorità tecnica dell’avversario. Due sconfitte su due altrettanto nette anche per Carmelo Lumia, impegnato nel girone nordico dei -79 kg (non olimpici) insieme all’ucraino Vasyl Mykhailov (primo con due successi) e al russo Akhmedkhan Tembotov (secondo con una vittoria).

Foto: Fijlkam