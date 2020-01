Atletica, Claudio Stecchi vola a 5.73 a Bordeaux. Primato stagionale per l’azzurro

Prosegue il percorso positivo e di crescita di Claudio Stecchi. L’asistita italiano, reduce dall’ottimo risultato nella prima tappa del Perche Elite Tour dove ha raggiunto quota 5.72 a Orléans, si è ripetuto nel secondo round francese a Bordeaux, migliorando di un centimetro il proprio primato stagionale.

Grazie alla quota di 5.73, Stecchi ha concluso la sua prova in terza posizione, preceduto dal primatista del mondo Renaud Lavillenie (5.80) e del fratello Valentin Lavillenie (5.73). L’allievo di Giuseppe Gibilisco ha superato la quota citata al terzo tentativo, dopo aver centrato l’obiettivo al primo assalto a 5.53 e al secondo a 5.63. Come accaduto nella citata gara a Orléans, a 5.80 la corsa dell’azzurro si è arrestata, quota con la quale avrebbe eguagliato il primato personale e ottenuto lo standard d’iscrizione alle Olimpiadi di Tokyo. Ci riproverà il 28enne toscano, che sarà al via dei meeting di Karlsruhe (Germania) il 31 gennaio, Lodz (Polonia) il 5 febbraio, Berlino il 14 febbraio e probabilmente a Clermont-Ferrand il 23 febbraio, prima dei Mondiali indoor di Nanchino (Cina, 13-15 marzo).

Foto: FIDAL/Colombo