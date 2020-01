Rugby, Rovigo batte il Petrarca Padova 10-3 e si aggiudica la Coppa Italia 2020

La Coppa Italia di rugby va, per la prima volta nella storia, al Rovigo, che nella finale odierna, giocata in casa, batte il Petrarca Padova per 10-3 al termine di un match combattuto su un terreno di gioco reso pesante dalla pioggia. Nel primo tempo sono gli ospiti a passare in vantaggio, con un piazzato al 10′ di Garbisi, che realizza dalla piazzola per lo 0-3 che è il punteggio con cui le due squadre vanno al riposo. Nella ripresa si concretizza la reazione dei padroni di casa, i quali operano il sorpasso con la meta di Ferro convertita da Menniti-Ippolito al 53′. Lo stesso Menniti-Ippolito porta il Rovigo a distanza di break al 70′, con il piazzato che vale il 10-3 e, pur mancando il colpo del ko dalla piazzola, i padroni di casa resistono ai disperati assalti finali dei patavini e portano a casa la Coppa Italia.

TABELLINO

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 18 gennaio

Coppa Italia, Finale

Femi-CZ Rovigo v Argos Petrarca Padova 10-3 (0-3)

Marcatori: p.t. 10’ c.p. Garbisi (0-3); s.t. 53’ m. Ferro tr. Menniti-Ippolito (7-3), 70’ c.p. Menniti-Ippolito (10-3).

Femi-CZ Rovigo: Odiete; Barion (47’ Bacchetti), Modena (63’ Mastandrea, 80’ Pavesi), Angelini, Cioffi; Menniti-Ippolito, Piva; Ferro (cap.), Lubian (58’ Vian), Ruggeri; Canali, Mtyanda (58’ Michelotto); Pavesi (41’ D’Amico), Momberg (41’ Nicotera), Rossi (41’ Pomaro). All. Casellato.

Argos Petrarca Padova: Riera; Leaupepe, De Masi (62’ Fadalti), Faiva, Coppo; Garbisi, Chillon (68’ Navarra); Cannone, Nostran (54’ Conforti), Trotta (cap.) (68’ Manni); Michieletto (54’ Saccardo), Gerosa; Swanepoel (71’ Mancini Parri), Cugini (54’ Carnio), Borean (54’ Scarsini). All. Marcato.

Arb. Manuel Bottino (Roma). Assistenti: Gianluca Gnecchi (Brescia), Vincenzo Schipani (Benevento). IV uomo: Filippo Bertelli (Brescia).

Calciatori: Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rovigo) 2/5 ; Garbisi (Argos Petrarca Padova) 1/1.

Note: Giornata piovosa, circa 7 gradi. 3000 spettatori circa.

Cartellini: 41’ giallo a Michieletto (Argos Petrarca Padova), 78’ giallo a D’Amico (FEMI-CZ Rovigo).

Player of the Match: Matteo Ferro (FEMI-CZ Rovigo).

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Alfio Guarise LPS