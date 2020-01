Calcio femminile, vittorie di Inter, Sassuolo e di Tavagnacco nel 12° turno di Serie A

Tre i match disputati in questo sabato dedicato al 12° turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2019-2020. In attesa degli incontri Empoli Ladies-Juventus (ore 12.30), Fiorentina-Florentia San Gimignano (ore 12.30) di domani e della sfida tra Milan e Roma (ore 12.30) di lunedì, i risultati emersi quest’oggi hanno sorriso all’Inter, al Sassuolo e al Tavagnacco.

Le nerazzurre hanno espugnato il rettangolo verde scaligero dell’Hellas Verona. Un netto 3-0 quello della Beneamata alle gialloblu, che poco hanno potuto contro le meneghine, a segno con Stefania Tarenzi al 4′, Beatrice Merlo al 26′ e Gloria Marinelli al 64′. Tre punti fondamentali per la compagine allenata da Attilio Sorbi, che prende un po’ di margine nei confronti delle formazioni impegnate nella lotta per la salvezza. Tarenzi e compagne, infatti, sono al sesto posto con 15 punti, gli stessi dell’Empoli (con una partita in meno).

Successo, come detto, anche per il Sassuolo tra le mura amiche contro il Pink Bari: Valeria Monterubbiano al 2′ e la solita Daniela Sabatino all’85’ (nono gol stagionale) hanno posto la loro firma sul confronto, consentendo alla compagine di casa di agguantare per il momento il Milan in quarta posizione (20 punti), prestando attenzione a quello che faranno lunedì le rossonere contro la Roma. Bari in terzultima piazza, raggiunto dal Tavagnacco uscito vittorioso (1-0) dallo scontro diretto per i bassi fondi della graduatoria generale contro il fanalino di coda Orobica. Una rete di Valentina Puglisi al 17′ ha permesso alle friulane di ottenere il risultato pieno.

Foto: LPS/Giancarlo Dalla Riva