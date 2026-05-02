TV8 farà vedere Sinner-Zverev? La scelta di Sky per la finale a Madrid e cosa succederà a Roma

Domenica 3 maggio Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev nella finale del Masters1000 di Madrid. Un confronto atteso che potrebbe valere un primato incredibile per il tennista altoatesino. Sinner, infatti, ha la possibilità di conquistare il quinto titolo consecutivo in un torneo “1000”, un risultato che in questa modalità non è stato ottenuto nessuno.

La domanda é: TV8 farà vedere la partita in chiaro? Va fatto un chiarimento a proposito. Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato in modo significativo. Il 20 novembre è entrato in vigore il decreto dell’8 ottobre 2025 firmato dal Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Questo provvedimento ha aggiornato l’elenco degli eventi sportivi considerati di “particolare rilevanza per la società”, cioè quelli che devono essere accessibili gratuitamente al grande pubblico.

E qui entra in gioco il tennis. Grazie alla crescita enorme di interesse attorno a questo sport — trainata proprio dai risultati di Sinner e degli altri italiani — il decreto include molte competizioni di alto livello. In particolare, prevede la trasmissione in chiaro (quando sono presenti atleti italiani) delle semifinali e finali dei tornei del Grande Slam, delle ATP Finals, dei Masters 1000 e di altri eventi importanti.

Sulla carta, quindi, anche un torneo come il Masters 1000 di Madrid rientrerebbe tra quelli che dovrebbero essere visibili gratuitamente, almeno nelle fasi decisive e in presenza di italiani. Ma c’è un punto cruciale: quando scatta davvero questo obbligo?

La risposta è legata ai contratti già in essere. I diritti televisivi non cambiano dall’oggi al domani: bisogna aspettare la loro scadenza. Nel caso dei tornei ATP, i diritti sono attualmente detenuti da Sky Sport fino al 2028. Fino a quella data, quindi, è Sky a decidere come e dove trasmettere gli eventi.

Questo significa che, per ora, non esiste un obbligo immediato di trasmissione in chiaro per Madrid. Sky potrebbe comunque scegliere di mandare in onda la finale su TV8, che è il suo canale gratuito, oppure cederne i diritti ad altri broadcaster. Tuttavia, si tratta di una facoltà, non di un obbligo.

Un altro aspetto importante riguarda le modalità di trasmissione. Il decreto stabilisce che, per molti eventi (diversi da Mondiali ed Europei di calcio), le emittenti possono decidere se trasmettere in diretta o in differita, in forma integrale o parziale. Nella pratica, però, quando viene scelta la messa in chiaro, si punta quasi sempre sulla diretta.

E allora, tornando alla domanda iniziale: Sinner si vedrà su TV8 a Madrid?

Ad oggi, no. Non è prevista una trasmissione in chiaro. Da capire se possa accadere qualcosa di simile per semifinali e finale del torneo come era accaduto a Montecarlo, dove la programmazione era stata annunciata in anticipo. Questo non esclude del tutto sorprese: Sky potrebbe anche decidere all’ultimo momento di trasmettere qualche match su TV8, ma al momento non ci sono indicazioni in tal senso.

Proiettandoci agli imminenti Internazionali d’Italia a Roma, in programma dal 5 (per le donne) e 6 (per gli uomini) al 17 maggio sulla terra rossa del Foro Italico, oltre alla copertura dei canali di Sky Sport, ci sarà anche quella in chiaro: su SuperTennis HD si potranno seguire le sfide delle donne, mentre su TV8 per una incontro al giorno degli uomini; la diretta streaming gratuita sarà fruibile su SuperTenniX e supertennis.tv per il torneo femminile e su tv8.it per un match al giorno di quello maschile.

FINALE SINNER-ZVEREV ATP MADRID 2026

Domenica 3 maggio

Manolo Santana Stadium – Dalle ore 14.00

Finale doppio femminile

Non prima delle ore 17.00

Finale singolare maschile: Jannik Sinner – Alexander Zverev – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Al momento non è prevista la diretta su TV8 HD.

PROGRAMMA ATP MADRID 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Al momento non è prevista la diretta su TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV. Al momento non è prevista la diretta su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.