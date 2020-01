Rugby: si chiude con una brutta sconfitta per 62-3 con i Cardiff Blues il cammino del Calvisano in Challenge Cup

Si conclude nel peggiore dei modi il cammino di quest’anno nell’Amlin Challenge Cup di rugby, dunque in campo europeo, per il Calvisano. La franchigia tricolore è stata sconfitta nettamente in terra gallese: i Cardiff Blues si impongono senza problemi per 62-3. Una partita davvero senza storia: un’infinità di mete (addirittura dieci) per i padroni di casa, un solo piazzato messo a segno dalla squadra campione d’Italia.

CARDIFF BLUES – CALVISANO 62-3

Sabato 18 gennaio, ore 14.00 – Arms Park, Cardiff

Cardiff: 15 Dan Fish, 14 Jason Harries, 13 Rey Lee-Lo, 12 Garyn Smith, 11 Aled Summerhill, 10 Jason Tovey, 9 Lewis Jones, 8 Nick Williams, 7 Olly Robinson, 6 Shane Lewis-Hughes, 5 Seb Davies, 4 Filo Paulo, 3 Dillon Lewis, 2 Ethan Lewis, 1 Corey Domachowski

In panchina: 16 Liam Belcher, 17 Rhys Gill, 18 Dmitri Arhip, 19 Macauley Cook, 20 Will Boyde, 21 Lloyd Williams, 22 Ben Thomas, 23 Max Llewellyn

Calvisano: 15 Alberto Chiesa, 14 Kayle van Zyl, 13 Giacomo De Santis, 12 Damiano Mazza, 11 Marco Susio, 10 Nicolò Casilio, 9 Federico Consoli, 8 Antoine Koffi, 7 Nardo Casolari, 6 Alessandro Izekor, 5 Davide Zanetti, 4 Adam Wessels, 3 Piermaria Leso, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Lorenzo Michelini

In panchina: 16 Gabriele Morelli, 17 Antonio Barducci, 18 Lorenzo Cittadini, 19 Angelo Maurizi, 20 Manuel Zuliani, 21 Fabio Semenzato, 22 Michele Regonaschi, 23 Jacopo Trulla

Arbitro: Nika Amashukeli

Marcatori: 3′ m. Jones tr. Tovey, 6′ cp. Casilio, 11′ m. Jones tr. Tovey, 18′ m. Lewis tr. Tovey, 21′ m. Summerhill tr. Tovey, 30′ m. Robinson tr. Tovey, 42′ m. Lewis-Hughes tr. Tovey, 47′ m. Williams, 74′ m. Boyde, 80′ m. Williams

Cartellini rossi: 76′ van Zyl

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS