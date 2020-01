Bob femminile, torna alla vittoria in Coppa del Mondo Mariama Jamanka, successo ad Igls. 17ma Tania Vicenzino

Dopo un inizio di stagione non indimenticabile, nel quale è stata molto più piazzata che vincente, torna al successo nella Coppa del Mondo di bob femminile Mariama Jamanka. La teutonica, detentrice del titolo olimpico e mondiale, è riuscita ad imporsi in quel di Igls: in terra austriaca è dominio per lei che timbra il cartellino per la quinta volta a livello individuale nel massimo circuito internazionale.

Miglior tempo in entrambe le run per la 29enne nativa di Berlino: situazione che era equilibrata dopo la prima discesa, poi ha fatto la differenza nella seconda chiudendo con il crono di 1’47”34. Alle sue spalle, a 19 centesimi di ritardo, troviamo la giovane connazionale Laura Nolte, che si sta davvero ben disimpegnando in questo inizio di stagione: tre gare e tre podi per lei. Completa la top 3 la statunitense Kaillie Humphries, attaccata a Jamanka dopo la prima run, leggermente deludente nella seconda: 22 centesimi di ritardo. Seguono la canadese Christine De Bruin e l’altra tedesca Stephanie Schneider.

In casa Italia 17ma piazza per Tania Vicenzino con la frenatrice Taini: l’azzurra ha limitato i danni chiudendo a meno di 4” dalla vetta.

