LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: dalle 10.55 la FP1, Bagnaia e Valentino Rossi in cerca di risposte

10.39: La pista inglese, sulla carta, non si sposa alla perfezione per la moto di Borgo Panigale, ma i rettilinei di SIlverstone potrebbero dare una mano ai piloti vestiti di rosso. Sarà un’altra occasione per accorciare su Quartararo?

10.36: Per tutti gli altri, invece, i risultati sono stati ad alti e bassi. Zarco (sesto e caduto), Miller (caduto e 11°), mentre Martin ha vinto gara-1 prima di un terzo posto, ma lo spagnolo è ampiamente fuori da ogni discorso per il titolo.

10.33: Rispetto a quanto si aspettava Quartararo dal Red Bull Ring, la Ducati confidava in una doppietta austriaca per riportarsi in alto in classifica. Bagnaia, dopo l’11° posto di gara-1, ha centrato la piazza d’onore nel secondo capitolo, portandosi a -47 dalla vetta.

10.30: A questo punto, a 7 appuntamenti dalla fine, il portacolori del team Yamaha Factory mantiene 47 punti di margine su Bagnaia e Mir e ha l’occasione, in quel di Silverstone, di tornare ad allungare rispetto ai più immediati inseguitori.

10.27: Sulla carta, la Yamaha dovrebbe essere favorita e il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo potrebbe approfittarne, forte anche di un vantaggio consistente in classifica generale rispetto ai più immediati inseguitori.

10.24: Servirà quindi un set-up specifico per rendere la moto facile da guidare e nello stesso tempo performante in uscita di curva per sfruttare i rettilinei.

10.21: Il tracciato di Silverstone, dal punto di vista tecnico, risulta essere molto interessante perché è composto da tratti molto veloci a tratti piuttosto guidati dove la trazione meccanica è molto importante.

10.18: Dopo il double header in Stiria si torna a girare su una pista molto particolare che in sé racchiude tanto: velocità e scorrevolezza.

10.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito di Silverstone piloti e squadre saranno a lavoro per trovare la quadra in termini d’assetto e ogni minuto sarà importante per il set-up.

In casa Ducati, infatti, servirà inventarsi qualcosa. Francesco “Pecco” Bagnaia, secondo della graduatoria iridata (-47 punti) insieme all’alfiere della Suzuki Joan Mir, è consapevole che sarà necessario un lavoro perfetto per lottare per il successo. Vittoria di una singola corsa che Bagnaia ancora non ha ottenuto in top-class. Sarà questa la volta buona? Lo scopriremo.

Di sicuro sarà un fine-settimana diverso visto quanto accaduto in Yamaha con Maverick Vinales. Lo spagnolo infatti è stato licenziato con effetto immediato dalla Casa di Iwata per il comportamento tenuto in Stiria. Le famose “sgasate” di cui si è detto e scritto tanto non sono state perdonate e dunque per questo weekend spetterà al padrone di casa Cal Crutchlow sostituire l’iberico. Per questo, in Yamaha Petronas, vista l’assenza di Franco Morbidelli (convalescente per l’operazione al ginocchio), spetterà a Jake Dixon salire in sella alla M1 della squadra malese al fianco di Valentino Rossi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.55 italiane con la FP1, mentre la FP2 è prevista alle 15.10. Buon divertimento!

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2021

VENERDI’ 27 AGOSTO

ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

PROGRAMMA SKY SPORT

VENERDI’ 27 AGOSTO

Ore 9.55: prove libere 1 Moto3

Ore 10.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 1 Moto2

Ore 12.50: Paddock Live

Ore 14.00: Paddock Live

Ore 14.10: prove libere 2 Moto3

Ore 15.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.05: prove libere 2 Moto2

Ore 17.05: Paddock Live

Ore 17.15: Paddock Live Show

Ore 17.45: Talent Time

PROGRAMMA TV8

Nessuna trasmissione delle prove libere

