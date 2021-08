CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA

17.12 Fabio Aru è giunto al traguardo: 83mo con un ritardo di 23’04” da Majka. Il sardo oggi ci ha provato e ha dimostrato ancora una volta tantissimo cuore, andando all’attacco con Rafal Majka. Nell’ultima settimana dovrà cercare una fuga da lontano per poter inseguire una vittoria di tappa: martedì inizierà l’ultima settimana di corse della sua carriera.

17.05 Giulio Ciccone si è fatto vedere nel finale e ha disputato la volata nel gruppetto dei big, in modo da concludere in quinta posizione. L’abruzzese ci aveva già provato ieri con un attacco, oggi ha voluto testare la gamba: sicuramente la volontà non gli manca e il suo ardore è sempre impetuoso, la condizione fisica dovrebbe sostenerlo un po’ di più.

16.54 La nostra DIRETTA LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a Espana finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento con la corsa spagnola martedì, dopo il giorno di riposo di domani. Un caro saluto e a presto.

16.53 Ecco la classifica generale dopo la tappa odierna:

1 ODD CHRISTIAN EIKING 142 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 59H 57′ 50” – – –

2 GUILLAUME MARTIN 81 COFIDIS 59H 58′ 44” + 00H 00′ 54” – –

3 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO – VISMA 59H 59′ 26” + 00H 01′ 36” B : 22” –

4 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 60H 00′ 01” + 00H 02′ 11” B : 10” –

5 MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 60H 00′ 54” + 00H 03′ 04” B : 4” –

6 JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 60H 01′ 25” + 00H 03′ 35” – –

7 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 60H 02′ 11” + 00H 04′ 21” – –

8 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 60H 02′ 24” + 00H 04′ 34” – –

9 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 60H 02′ 49” + 00H 04′ 59” – –

10 FELIX GROSSSCHARTNER 51 BORA – HANSGROHE 60H 03′ 21” + 00H 05′ 31” – –

11 ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA – PREMIER TECH 60H 03′ 54” + 00H 06′ 04” – –

12 GIULIO CICCONE 211 TREK – SEGAFREDO 60H 04′ 06” + 00H 06′ 16” B : 2” –

13 GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 60H 04′ 37” + 00H 06′ 47” – –

14 LOUIS MEINTJES 141 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 60H 04′ 57” + 00H 07′ 07” – –

15 DAVID DE LA CRUZ 221 UAE TEAM EMIRATES 60H 05′ 01” + 00H 07′ 11” B : 1” –

16.52 Questa la top-20 della tappa di oggi:

1 RAFAL MAJKA 224 UAE TEAM EMIRATES 04H 51′ 36” – B : 13” –

2 STEVEN KRUIJSWIJK 5 JUMBO – VISMA 04H 53′ 03” + 00H 01′ 27” B : 8” –

3 CHRISTOPHER HAMILTON 196 TEAM DSM 04H 53′ 55” + 00H 02′ 19” B : 5” –

4 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 04H 54′ 18” + 00H 02′ 42” – –

5 GIULIO CICCONE 211 TREK – SEGAFREDO 04H 54′ 33” + 00H 02′ 57” – –

6 ODD CHRISTIAN EIKING 142 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04H 54′ 33” + 00H 02′ 57” – –

7 FELIX GROSSSCHARTNER 51 BORA – HANSGROHE 04H 54′ 33” + 00H 02′ 57” – –

8 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 04H 54′ 33” + 00H 02′ 57” – –

9 DAVID DE LA CRUZ 221 UAE TEAM EMIRATES 04H 54′ 33” + 00H 02′ 57” – –

10 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 04H 54′ 33” + 00H 02′ 57” – –

11 MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 04H 54′ 33” + 00H 02′ 57” – –

12 JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 54′ 33” + 00H 02′ 57” – –

13 ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA – PREMIER TECH 04H 54′ 33” + 00H 02′ 57” – –

14 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO – VISMA 04H 54′ 33” + 00H 02′ 57” – –

15 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 04H 54′ 33” + 00H 02′ 57” – –

16 GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 54′ 33” + 00H 02′ 57” – –

17 GUILLAUME MARTIN 81 COFIDIS 04H 54′ 33” + 00H 02′ 57” – –

18 LOUIS MEINTJES 141 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04H 54′ 33” + 00H 02′ 57” – –

19 SAM OOMEN 7 JUMBO – VISMA 04H 54′ 39” + 00H 03′ 03” – –

20 RÉMY ROCHAS 88 COFIDIS 04H 54′ 39” + 00H 03′ 03” – –

16.50 Tappa che sa anche di occasione sprecata per Fabio Aru che aveva permesso al suo compagno di squadra di sganciarsi dagli altri.

16.49 E arriva anche il gruppo maglia rossa con Giulio Ciccone che fa la volata.

16.48 Giunge al traguardo anche un grande Chris Hamilton che porta anche oggi sugli scudi il Team DSM.

16.47 Bravissimo anche Steven Kruijswijk che chiude in seconda posizione: oggi Majka era semplicemente più forte di lui.

16.46 IMPRESA STRAORDINARIA DI RAFAL MAJKA! Dedica al papà Pietr scomparso per Covid una vittoria portata a termine dopo 90 chilometri di attacco solitario.

16.45 ULTIME CENTINAIA DI METRI PER MAJKA CHE STA GIA’ FESTEGGIANDO!

16.44 Da dietro si guardano e favoriscono l’azione del corridore britannico.

16.43 ADAM YATES PROVA A PARTIRE! Ha preso un po’ di vantaggio l’alfiere del Team INEOS.

16.42 Questi i punti assegnati sull’ultimo gran premio della montagna:

1 MAJKA Rafał 3 3”

2 KRUIJSWIJK Steven 2 2”

16.40 Passa in cima al gran premio della montagna Rafal Majka! Ormai è praticamente fatta per il polacco: solo discesa fino al traguardo.

16.39 Provano ad attaccare De la Cruz e Meintjes poco prima della fine della salita.

16.38 Fra gli inseguitori rimangono solo Kruijswijk e Chris Hamilton, gli altri sono stati tutti riassorbiti dal gruppo maglia rossa.

16.36 Accenna già qualche sorriso Rafal Majka che pregusta una splendida vittoria dopo quattro anni in un Grande Giro.

16.35 Sta per essere ripreso dal plotone il gruppetto che comprende Bouchard, Nieve e Storer.

16.33 C’è sempre più selezione del gruppo dei migliori che intanto è ritornato a 4’40” dalla testa della corsa.

16.31 Majka è stato eletto anche combattivo del giorno: martedì indosserà il numerino rosso.

16.30 Brambilla è stato appena ripreso dal plotone.

16.29 Meno di dieci chilometri all’arrivo! Aumenta il distacco fra Majka e Kruijswijk: 1’50”.

16.28 Cinque chilometri al termine della salita per Majka.

16.26 Ha recuperato qualcosina il gruppo maglia rossa in questa fase grazie alla forte andatura della squadra del leader della classifica generale: 5’40” il divario.

16.24 Majka attacca ora la salita del Puerto San Juan de Nava di terza categoria: 8,6 km al 3,8% di pendenza media.

16.22 Ecco i risultati dello sprint intermedio di Burgohondo:

1. Rafal Majka (UAE Team Emirates), 20 pts

2. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), 17 pts

3. Chris Hamilton (Team DSM), 15 pts

4. Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), 13 pts

5. Michael Storer (Team DSM), 10 pts

16.20 Scherza con l’ammiraglia Majka che appare molto sereno in questa fase quando mancano 15 chilometri al termine. Atmosfera serena in corsa.

16.18 L’Intermarché Wanty-Gobert fa l’andatura in gruppo per Eiking: il norvegese sembra ancora brillante ed in controllo della situazione.

16.16 20 chilometri al traguardo: continua l’azione costante di Rafal Majka che non sembra accusare lo sforzo e non sta perdendo nulla nei confronti degli inseguitori.

16.14 1’30” di ritardo per Steven Kruijswijk che prova a condurre una cronometro individuale nei tratti di falsopiano.

16.09 Dopo quattro anni potrebbe tornare alla vittoria in un grande giro Majka.

16.06 I punteggi allo scollinamento:

1. Rafal Majka (UAE Team Emirates), 10 pts

2. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), 6 pts

3. Chris Hamilton (Team DSM), 4 pts

4. Michael Storer (Team DSM), 2 pts

5. Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), 1 pt

16.03 30 chilometri al traguardo.

16.00 Scollina al GPM Rafal Majka: 1’38” di margine per il polacco che sembra lanciato verso la vittoria.

15.55 In testa al gruppo Maglia Rossa la Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Distacco di 6’30”.

15.52 Prosegue l’avventura di Majka che sta davvero disputando una tappa eccezionale.

15.48 40 chilometri al traguardo, non siamo lontani dallo scollinamento.

15.44 Situazione molto stabile con la sfida che prosegue tra Majka e Kruijswijk.

15.39 Gli altri inseguitori sono a 2’30” dalla vetta.

15.35 Kruijswijk rimane a 1’30” da Majka, non recupera.

15.32 Ancora dieci chilometri prima dello scollinamento, prosegue l’avventura solitaria di Rafal Majka (UAE Emirates).

15.27 Aru, dopo l’avventura all’attacco, si è definitivamente rialzato. Ci riproverà nei prossimi giorni.

15.24 50 chilometri al traguardo.

15.20 Steven Kruijswijk ha staccato tutti i rivali e si è lanciato in solitaria all’inseguimento di Majka, 1’40” di ritardo.

15.18 Plotone che dista 6′ dalla vetta, impossibile rientrare in gioco per la vittoria parziale.

15.14 Il gruppo prosegue ad andatura regolare: detta il ritmo sempre la Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

15.10 Fabio Aru è stato raggiunto e staccato dai contrattaccanti. Provano ad inseguire Majka Kruijswijk, Bouchard, Verona, Lopez e Arensman.

15.07 Terzo GPM di giornata: Puerto de Mijares, di prima categoria, con addirittura 20,4 chilometri, anche se con pendenze non esagerate (attorno al 5%).

15.03 Continua a perdere Fabio Aru, l’azzurro dista 1’50” da Majka e sta per essere raggiunto dagli inseguitori.

14.59 Si ritira Jhonathan Narvaez (Ineos Grenadiers).

14.56 Fuga solitaria per Majka:

🏁 – 83 km | Etapa 15 – Stage 15 | #LaVuelta21 ⛰️ @majkaformal corona en solitario el Puerto de Pedro Bernardo 🚴 Rafal Majka leads the race solo at the top of the second climb of the stage@loterias_es 👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/TmROJdhph3 — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2021

14.53 70 chilometri al traguardo.

14.50 Majka continua ad aumentare il proprio margine: 42” su Aru, 2’37” sul gruppo degli inseguitori che si è raggruppato. Non si muove il plotone Maglia Rossa: 6’15” di ritardo.

14.47 I risultati allo scollinamento:

1. Rafal Majka (UAE Team Emirates), 5 pts

2. Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash), 3 pts

3. Michael Storer (Team DSM), 1 pt

14.44 Scollinamento al GPM con Majka che va via in solitaria. Aru insegue a 34”, da dietro arrivano i componenti del drappello.

14.39 Una ventina di secondi di ritardo per il sardo.

14.36 Aru purtroppo non riesce a tenere il ritmo di Majka, il polacco va via da solo.

14.34 90 chilometri al traguardo, dal gruppo inseguitore si muovono Hamilton, Storer e Brambilla.

14.31 I corridori stanno approcciando la seconda salita di giornata: Puerto de Pedro Bernardo, seconda categoria, con 9 km al 4,2%.

14.28 Come si può vedere la DSM ha nuovamente lanciato tutta la squadra all’attacco. Grande Vuelta per la squadra teutonica.

14.25 Fa davvero tanto piacere vedere Fabio Aru all’attacco: il sardo sembra aver risolto i problemi intestinali e va a caccia dell’ultima perla di una super carriera.

14.22 Nel plotone principale gestisce la situazione la Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

14.19 La composizione del gruppo alle spalle dei primi due: Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën), Gorka Izagirre (Astana-Premier Tech), Wout Poels (Bahrain Victorious), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Diego Andres Camargo (EF Education Nippo), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Guy Niv (Israel Start-Up Nation), Steff Cras, Maxim Van Gils (Lotto Soudal), Carlos Verona (Movistar Team), Lucas Hamilton, Mikel Nieve (Team BikeExchange), Thymen Arensman, Chris Hamilton, Michael Storer, Martijn Tusveld (Team DSM), Guanluca Brambilla, Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) e Joe Dombrowski (UAE Team Emirates).

14.17 Corridori in discesa, andiamo a riepilogare la situazione. Davanti ci sono Majka ed Aru, con oltre 2′ su un drappello di una ventina di corridori, ricco di uomini di qualità (presenti anche Petilli e Bagioli). Il gruppo è a quasi 4′.

14.14 100 chilometri al traguardo.

14.11 I punteggi allo scollinamento:

1. Rafal Majka (UAE Team Emirates), 10 pts

2. Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash), 6 pts

3. Michael Storer (Team DSM), 4 pts

4. Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), 2 pts

5. Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), 1 pt

14.08 Immagini di Majka ed Aru:

🏁 – 112 km | Etapa 15 – Stage 15 | #LaVuelta21 ⛰️ @majkaformal y @FabioAru1 coronan en solitario el Alto de la Centenera 🚴Rafal Majka and Fabio Aru are the head of the race after the 1st climb of the day!@loterias_es 👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/7T4Rv4ZoUO — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2021

14.05 Discesa per la carovana.

14.02 Anche oggi velocità pazzesca nella prima fase: 43 km/h nelle prime due ore.

13.59 Intanto il gruppo maglia rossa ha tirato i remi in barca: 3’36” di svantaggio sul duo di testa, 1’50” sul gruppetto inseguitori.

13.57 Da segnalare il ritiro di Kenny Elissonde (Trek Segafredo), che stamattina aveva tentato la fuga.

13.55 Intanto sul gruppo inseguitore si provano a portare Martijn Tusveld (Team DSM), Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) Gorka Izagirre (Astana-Premier Tech), Mikel Nieve (Team BikeExchange), Joseph Dombrovski (UAE Team Emirates) e Thymen Arensman (Team DSM).

13.52 Aru e Majka hanno scollinato l’Alto de la Centenera, ora in un tratto in discesa.

13.48 Ricapitolando la situazione. Fabio Aru (Qhubeka Nexthash) e Rafal Majka hanno un vantaggio di 1’20” sul gruppetto inseguitori composto da Steven Kruijsvijk (Jumbo-Visma), Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroen), Carlos Verona (Movistar), Michael Storer, Christopher Hamiton (Team DSM), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Steff Cras (Lotto-Soudal), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Lucas Hamilton (Team BikeExchange), Wouter Poels (Bahrain-Victorious), Guy Niv (Israel Start-Up Nation), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Diego Camargo (EF Education-Nippo) e Simone Petilli (Intermarché Wanty-Gobert; tra di loro Maxim Van Gils (Lotto-Soudal). Gruppo maglia rossa a 2’35”.

13.46 Continuano gli attacchi dal gruppo, ma intanto Aru e Majka continuano ad incrementare il loro margine.

13.44 Diego Camargo (EF Education-Nippo) e Simone Petilli (Intermarché Wanty-Gobert) si riportano sul gruppo di 12 inseguitori.

13.41 Alcuni corridori si sono riportati Wouter Poels (Bahrain-Victorious), Guy Niv (Israel Start-Up Nation) e Rudy Molard (Groupama-FDJ). Avanti invece Van Gils perde contatto da Majka ed Aru.

13.37 Fabio Aru (Qhubeka-NextHash), Rafal Majka (UAE Team Emirates) e Maxim Van Gils (Lotto-Soudal) hanno un vantaggio di 35” sul gruppetto di nove uomini alle loro spalle e di 1’25” sul gruppo maglia rossa.

13.32 Ad una decina di secondi di margine ci sono Steven Kruijsvijk (Jumbo-Visma), Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroen), Carlos Verona (Movistar), Michael Storer (Team DSM) e Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step). L’altro gruppetto con Steff Cras (Lotto-Soudal), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Lucas Hamilton (Team BikeExchange) e Christopher Hamilton (Team DSM) si è riportato sotto ai primi cinque.

13.31 Dietro i tre di testa, si sono formati due gruppetti di inseguitori.

13.27 Una decina di secondi per il gruppetto Aru. Contentissimi di rivedere il sardo in avanscoperta.

13.24 Attenzione, SCATTA FABIO ARU! Ci prova il Cavaliere dei quattro mori!

13.23 Sono Maxim Van Gils (Lotto-Soudal) e Rafal Majka (UAE Team Emirates).

13.22 Un uomo della Lotto-Soudal tenta lo scatto accompagnato da un uomo della UAE Team Emirates. Una cinquantina di metri di margine per loro.

13.19 Inizia l’Alto de la Centenera, e iniziano subito gli scatti. Romain Bardet prova a rompere gli indugi.

13.14 Trentin si era riuscito a riportare sulla coppia di testa, ma poi è arrivato il plotone alle spalle: gruppo compatto.

13.11 Fra poco più di 6 chilometri comincerà la prima salita di giornata, l’Alto de la Centenera.

13.07 E il gruppo, nonostante gli attacchi, sembra aver deciso: niente spazio per Sivakov e Cort Nielsen. Dodici secondi per loro.

13.06 Ripresi Cerny, Bol e Soto.

13.03 Tra gruppo e fuggitivi, ci sono in mezzo Josef Cerny (Deceuninck-Quick Step), Jetse Bol (Burgos-BH) e Antonio Jesus Soto (Euskaltel Euskadi).

13.00 Continuano gli attacchi da dietro, un uomo Euskaltel-Euskadi seguito da uno della Trek-Segafredo.

12.58 Ripreso il gruppone, per Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers) e Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo) ci sono 34” di margine.

12.55 In avanti ora ci sono due corridori di grandissimo livello, ma sarà difficile arrivare fino in fondo. Ma dietro se ne va un altro gruppone sotto la spinta di Rafal Majka (UAE Team Emirates).

12.54 E ripresi gli altri otto fuggitivi.

12.53 Inizia un tratto in falsopiano e la fuga vede due uomini guadagnare qualche metro: Pavel Sivakov e Magnus Cort Nielsen.

12.51 Un uomo della AG2R-Citroen prova ad evadere dal gruppo, ma il gruppo ricuce.

12.49 I dieci attaccanti stanno tornando a guadagnare qualche secondo.

12.47 Damiano Caruso aveva tentato di riportarsi sulla fuga, ma il suo scatto non ha avuto fortuna.

12.45 Ora il gruppo di Imanol Erviti (Movistar), Gorka Izagirre, Luis Angel Matè e Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers), Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo), Andreas Kron (Lotto-Soudal), Josef Cerny e Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) e Jetse Bol (Burgos-BH) ha una decina di secondi di margine, ma il gruppo sembra essersi rialzato.

12.42 Il gruppo si riavvicina ai fuggitivi e ora cominciano altri scatti dal plotone maglia rossa.

12.40 Per i 10 fuggitivi c’è un vantaggio di 25”. Il gruppo non molla.

12.38 Dietro Team DSM e Bahrain-Victorious tentano di riprendere la fuga, non avendo elementi tra i dieci.

12.36 Che vengono ripresi in questo momento. Sono in dieci in avanscoperta: Imanol Erviti (Movistar), Gorka Izagirre, Luis Angel Matè e Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers), Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo), Andreas Kron (Lotto-Soudal), Josef Cerny e Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) e Jetse Bol (Burgos-BH).

12.32 Un bel sospiro di sollievo per Intermarché-Wanty Gobert e Movistar, che vedono a tiro di schioppo gli elementi più pericolosi per la classifica.

12.29 Sono rimasti tagliati fuori i nomi migliori di classifica come Kuss e De La Cruz.

12.27 Ora Imanol Erviti sta continuando a scattare e fraziona il gruppo. Con lui ci sono Izagirre, Matè, Sivakov, Kron, Cort Nielsen, Bol, Vansevenant, Soto e Cerny.

12.25 Foratura per Matteo Trentin, che deve dunque abbandonare i sogni di gloria.

12.24 ora c’è anche la Caja Rural Seguros a fare il ritmo nel gruppo.

12.22 Una ventina di secondi il vantaggio del gruppone comprendente Sepp Kuss.

12.21 Avanti si sprecano gli attacchi per dare linfa al tentativo di fuga.

12.19 Nomi interessanti in questo tentativo, anche troppo: l’Intermarché Wanty-Gobert e la Movistar non lasciano spazio. Avanti ci prova ancora Magnus Cort Nielsen.

12.17 I nomi in avanscoperta: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), David De La Cruz, Rui Oliveira e Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Damiano Caruso e Mark Padun (Bahrain-Victorious), Romain Bardet e Thymen Arensman (Team DSM), Gorka Izagirre (Astana-Premier Tech), Luis Angel Matè e Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers), Andreas Kron (Lotto-Soudal), Magnus Cort Nielsen e Lawson Craddock (EF Education-Nippo), Andrea Bagioli, Josef Cerny e Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), Jetse Bol (Burgos-BH), Fernando Barcelò (Cofidis), Imanol Erviti (Movistar), Damien Touzè (AG2R-Citroen), Robert Stannard (Team BikeExchange) ed Itamar Einhorn (Israel Start-Up Nation). Gruppone di 24 uomini.

12.10 Cerchiamo di capire chi sono gli attaccanti, tra di loro dovrebbe esserci anche Damiano Caruso (Bahrain-Merida).

12.06 Continuano gli attacchi, ora in testa dovrebbero esserci una trentina di corridori, tra cui la maglia a pois Romain Bardet (Team DSM).

12.04 Ora un gruppetto di 14 corridori ha preso qualche metro di margine.

12.02 Il buco si era creato, ma alla fine è stato coperto in maniera agevole.

12.00 Con il ritmo elevatissimo, una cinquantina di corridori potrebbero aver perso un po’ di contatto: tra di oro Guillaume Martin (Cofidis) ed Adam Yates (Ineos-Grenadiers).

11.57 Una quarantina di uomini provano ad andarsene via, ma il team Jumbo-Visma pensa che sia troppo nutrito: tentativo stoppato sul nascere.

11.55 Nelle prime posizioni si portano subito quattro uomini del Team DSM.

11.53 COMINCIA LA QUINDICESIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2021!

11.50 L’approccio però sarà assai morbido. I primi 70 chilometri saranno tutti pianeggianti.

11.47 Dopo il successo di ieri di Romain Bardet, la strada torna a salire con quattro GPM.

11.45 Il plotone ha già iniziato il suo percorso verso il chilometro zero.

11.42 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2021, la Navalmoral de la Mata-El Barraco di 197,5 chilometri.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2021, la Navalmoral de la Mata-El Barraco di 197,5 chilometri. Con questa frazione si chiude la seconda settimana: quattro salite lunghe, ma non durissime, che potrebbero farsi sentire nelle gambe di coloro che combattono per la classifica.

Dopo i primi 70 chilometri di pianura, si comincia a salire: la prima ascesa è l‘Alto de la Centenera, di quindici chilometri con le punte massime attorno al 10% nella parte finale. Lunga discesa e arriva il Puerto de Pedro Bernardo, con pendenze abbastanza gestibili con il 4,2%, ma la salita decisiva di giornata sarà il Puerto de Mijares.

Prima categoria non per la sua pendenza (tra il 5 ed il 6%), ma per la lunghezza, di ben venti chilometri, dove potrà decidersi il destino della giornata di oggi. L’ultima salita, il Puerto San Juan De Nava, è il meno complicato per pendenze, meno del 4%, ma arriva dopo più di 40 chilometri di scalata e potrà farsi sentire nelle gambe.

Nonostante gli ultimi 5 chilometri siano tra discesa e pianura, la frazione di oggi può essere uno snodo importante per il destino della classifica generale. La nostra DIRETTA LIVE comincerà alle ore 12.30, non mancate!

Foto: LaPresse