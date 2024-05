Carlos Alcaraz non giocherà a Roma! “Sento dolore al braccio”: gli Internazionali d’Italia perdono il n. 3

Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Roma. Il tennista spagnolo non potrà dunque essere protagonista sulla terra rossa del Foro Italico, dove gli Internazionali d’Italia andranno in scena dall’8 al 19 maggio. L’attuale numero 3 del mondo ha dichiarato di accusare ancora un dolore al braccio dopo il Masters 1000 di Madrid, dove è stato eliminato dal russo Andrey Rublev ai quarti di finale.

Carlos Alcaraz è stato molto chiaro sul suo profilo Instagram: “Ho sentito dolore dopo aver giocato a Madrid, fastidio al braccio. Oggi ho fatto dei test e ho un edema muscolare, conseguenza del mio ultimo infortunio. Purtroppo non potrò giocare a Roma. Ho bisogno di riposo per recuperare e poter giocare senza dolore al 100%”.

Il 20enne sarebbe stato uno dei grandi favoriti sul mattone tritato della Capitale, vista la sua naturale propensione per questa superficie, ma in questa prima parte di stagione sta facendo i conti con un problema fisico che sembra non lasciargli tregua. Già in precedenza aveva dovuto rinunciare al Masters 1000 di Madrid e all’ATP 500 di Barcellona. L’evento sul suolo italiano perderà dunque uno dei grandi protagonisti annunciati insieme a Novak Djokovic e al nostro Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz non potrà dunque migliorare il deludente risultato dell’anno scorso, quando venne eliminato a sorpresa dall’ungherese Fabian Marozsan ai sedicesimi di finale. Perderà soltanto 45 punti nel ranking ATP. Il fuoriclasse iberico cercherà di ritrovare la migliore condizione possibile in vista del Roland Garros, secondo Slam della stagione che andrà in scena sulla terra rossa di Parigi subito dopo gli Internazionali d’Italia.