Il GP del Belgio 2021, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spa-Francorchamps, è stata decisamente anomalo: il via della gara è stato ritardato di oltre tre ore (dalle 15.00 alle 18.17) a causa delle avverse condizioni meteo e poi si sono corsi soltanto tre giri dietro alla safety car sul bagnato, in modo da assegnare un “punteggio dimezzato”. A vincere è stato Max Verstappen (Red Bull) davanti a George Russell (Williams) e Lewis Hamilton (Mercedes).

La Ferrari ha raccolto l’ottavo posto con Charles Leclerc e la decima piazza con Carlos Sainz. Il Cavallino Rampante ha portato a casa 2,5 punti complessivi, dopo un turno di qualificazione decisamente complicato e deludente. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato questa “non gara” attraverso i canali ufficiali della scuderia di Maranello: “Prima di tutto vorrei ringraziare tutti i tifosi che sono rimasti fino all’ultimo in pista sperando di poter assistere ad una gara che si preannunciava molto incerta e spettacolare. La Direzione Gara ha fatto di tutto per cercare di permettere lo svolgimento del Gran Premio ma non ci sono state le condizioni sufficienti per farlo senza mettere a rischio l’incolumità dei piloti e di chi lavora in pista. Il risultato finale è stato così determinato dalle posizioni sulla griglia di partenza e per noi sono arrivati due piazzamenti a punti”.

Mattia Binotto ha poi proseguito: “Fino a ieri il nostro fine settimana non era stato certamente positivo ma dispiace di non aver potuto vedere come sarebbero andate le cose in una gara che sarebbe stata comunque aperta ad ogni risultato. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima gara di Zandvoort, un circuito storico che torna dopo tanti anni nel calendario iridato”.