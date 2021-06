LIVE F1, GP Stiria 2021 in DIRETTA: risultati prove libere. Ferrari indietro, ma convincente sul passo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.06 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per FP3 e qualifiche del GP di Stiria 2021 di F1. Un saluto sportivo.

16.04 Nel complesso andrà in scena il solito duello tra Red Bull e Mercedes per la vittoria, anche se su questa pista Max Verstappen sembra avere qualcosina in più. Ricordiamo che qui si svolgeranno ben due gare di fila (GP di Stiria e GP d’Austria), dunque l’olandese potrebbe tentare la prima, vera fuga nel Mondiale.

16.03 La Alpine di Alonso ed Ocon, al contrario, ha brillato in simulazione di qualifica, meno nei long-run.

16.02 Guardando la classifica ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli per la Ferrari. Tuttavia Sainz e Leclerc hanno utilizzato una power-unit vecchia; inoltre hanno messo in risalto un passo gara convincente. Staremo a vedere domani sin dove potranno spingersi le Rosse in qualifica.

16.01 La classifica finale delle prove libere 2 del GP di Stiria 2021 di F1:

16.00 BANDIERA A SCACCHI, TERMINATE LE FP2!

15.57 Ancora buone risposte dalla Ferrari sul passo. Un venerdì alla rovescia rispetto agli ultimi: male il giro secco, convincenti i long-run. Ma è probabile che la power-unit 1 (quella vecchia) abbia influito negativamente nella simulazione di qualifica.

15.55 1’09″5 per Verstappen, gran giro sul passo (mescole hard). Risponde bene Sainz, 1’09″8 con le soft (ma poca benzina?).

15,54 Molto attivi i ferraristi. 23 giri per Sainz con le soft, 23 per Leclerc con le hard.

15.52 Ottimo tempo ora per Bottas. Red Bull e Mercedes, come di consueto, sono molto vicine. Tutte le altre distanti anni luce…

15.51 Già 20 giri percorsi da Sainz con le soft.

15.50 1’10″0, molto costante il passo di Leclerc con le gomme dure.

15.49 Oggi Ferrari meglio sul passo che sul giro secco: che a Maranello abbiano finalmente cambiato approccio, concentrandosi maggiormente sui long-run al venerdì rispetto al ‘tempone’ che fa sensazione?

15.47 Nonostante un cielo plumbeo all’orizzonte, il tempo ha tenuto. Dopo qualche leggera gocciolina nelle fasi iniziali, la pista è rimasta asciutta.

15.46 Da segnalare che Bottas è andato in testacoda addirittura in pit-lane…

Valtteri Bottas spins in the pit lane after being released He does very well to keep the car under control and avoid the barriers. He’s helped by the McLaren team and he’s now back on track#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bRoftghlqA — Formula 1 (@F1) June 25, 2021

15.44 Il passo di Leclerc con le hard non è male. Paga circa 4-5 decimi a giro da Verstappen, ci sta.

15.42 Verstappen, con le hard, gira più veloce di Bottas che utilizza le soft, anche se queste ultime erano decisamente usurate (18 giri).

15.41 Già 20 giri percorsi da Vettel con lo stesso treno di gomme medie.

15.40 Ora Verstappen ha montato le gomme dure, mentre Hamilton resta sulle morbide.

15.39 SkySport riporta che la Ferrari sta utilizzando una power-unit vecchia.

15.37 Bottas, con pneumatici soft, gira sul passo dell’1’10″1.

15.36 Gomme soft per Hamilton, Verstappen e Sainz. Hard per Leclerc.

15.35 Ora i team hanno iniziato la simulazione di passo gara.

15.34 La classifica parziale:

15.33 Non che a Bottas stia andando tanto meglio rispetto ai ferraristi…Il finlandese è 11° a 0.839, paga mezzo secondo da Hamilton, a cui è stato cancellato un tempo che sarebbe stato migliore di quello di Verstappen…

15.32 Perdono una posizione Sainz e Leclerc, sono 10° e 12°.

15.31 La Ferrari sta facendo peggio anche rispetto a McLaren ed Aston Martin. Si sta tornando al 2020?

15.30 Sin qui, alle spalle di Red Bull e Mercedes, è la Alpine la terza forza sulla pista austriaca: 3° Ocon, 5° Alonso.

15.28 Ricciardo sale al 2° posto a 0.336 da Verstappen.

15.28 Preoccupa la Ferrari. Sainz è 9° a 0.735, 12° Leclerc a 0.858. Entrambi si sono migliorati, ma i tempi sono molto alti.

15.27 Dunque Verstappen al comando in 1’05″412, 2° Ocon a 0.378, 3° Hamilton a 0.384.

15.26 CANCELLATO IL TEMPO DI HAMILTON! Ha ecceduto i limiti della pista.

15.25 ROMPE GLI INDUGI HAMILTON! 1’05″335 con gomme soft, ma Verstappen è secondo a soli 77 millesimi!

15.24 La classifica parziale. Ricordiamo che Gasly non sta girando in queste FP2 per un problema tecnico dell’AlphaTauri.

15.22 Non si migliorano Leclerc e Sainz con le soft. Restano rispettivamente 9° e 17° in classifica.

15.22 Testacoda per Latifi con la Williams.

15.21 ALONSO TERZO! Appena 37 millesimi da Ocon, la scuderia francese sta andando forte!

15.21 Vediamo ora cosa riuscirà a fare la Ferrari con le gomme soft.

15.20 OCON AL COMANDO! Fa 6 millesimi meglio di Hamilton a parità di gomme soft!

15.20 Norris si inserisce in terza piazza.

15.19 Risponde Hamilton: il campione del mondo monta le gomme morbide e sale in vetta in 1’05″796, 0.138 su Vettel.

15.18 DUE ASTON MARTIN DAVANTI! Vettel al comando in 1’05″934, 2° Stroll a 0.145. C’è il motivo: hanno montato gomme soft…

15.17 Ora filtra qualche raggio di sole tra le nuvole. Meteo decisamente molto variabile.

15.17 Bene Alonso in quinta piazza con le medie.

15.16 Continua a piovigginare. Verstappen, Hamilton e Perez hanno ottenuto il loro miglior tempo con gomme dure, mentre Bottas ha utilizzato le soft.

15.15 La classifica parziale:

15.13 Bottas sale in seconda piazza ad appena 50 millesimi dalla vetta.

15.12 1’06″192, Verstappen torna al comando con 0.166 su Hamilton.

15.12 Come già accaduto questa mattina, Sainz è rimasto vittima di un testacoda.

15.11 Anche le Ferrari di Leclerc e Sainz sono in pista con gomme dure.

15.10 Ricordiamo che Hamilton e Verstappen stanno girando con gomme hard.

15.07 Verstappen si rimette davanti ad Alonso, ma arriva Hamilton! Nuovo best lap del pomeriggio per il #44 che nel giro precedente ha commesso un errore in curva 3.

15.06 Errore in curva 3 per Sergio Perez. Il messicano utilizza la via di fuga per rientrare comodamente in pista. Il portacolori della Red Bull è al momento sedicesimo con un tempo molto alto.

15.05 Alonso beffa Verstappen e si colloca al comando della FP3. Il gap tra i due è di 71 millesimi tra il leader del Mondiale ed il due volte campione dell’Alpine.

15.04 Max Verstappen subito al comando! Giro veloce per l’olandese di Red Bull in 1.06.722. Il leader del Mondiale precede lo spagnolo Fernando Alonso (Alpine) ed il monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

15.03 Tutti entrano in pista con gomme slick. La pioggia vista in precedenza non ha bagnato il tracciato di Spielberg che accoglie i protagonisti della massima formula.

15.00 Si parte! Non ci sarà in questa FP2 il francese Pierre Gasly (AlphaTauri). La monoposto di Faenza è smontata nel proprio box.

14.57 Il rischio di pioggia è dell’80%. La condizione potrebbe peggiorare con il proseguo della sessione. Ricordiamo che Max Verstappen è stato il migliore della FP1 di questa mattina con condizioni ben diverse da queste.

14.55 L’azione dei team potrebbe iniziare con qualche minuto di ritardo vista la pioggia. Questa condizione non dovrebbe riproporsi per la gara di domenica che scatterà come sempre alle 15.00.

14.53 I piloti si preparano per scendere in pista. Al momento piove a Spielberg, ma la condizione potrebbe cambiare nel corso dei 60 minuti previsti.

14.50 Discorso differente per il tracciato Yas Marina di Abu Dhabi. La pista che accoglie il finale della stagione sarà modificato al fine di garantire delle competizioni più spettacolari.

14.46 Si è parlato negli ultimi anni di una ristrutturazione dell’Österreichring, la pista originale di Spielberg che prevedeva una velocissima parte iniziale che attualmente non esiste più. Il progetto non si è mai concretizzato e molto probabilmente non si ripresenterà in futuro.

14.43 Occhi puntati questo fine settimana anche sulle due McLaren. Ricordiamo nel 2020 il podio di Lando Norris, pilota che guida l’armata inglese in Austria. Attenzione anche all’australiano Daniel Ricciardo che si è reso protagonista di una bella rimonta al Paul Ricard settimana scorsa.

14.40 McLaren detiene il record di affermazioni a Spielberg. Sono 6 le affermazioni del marchio di Woking che è inseguito da Mercedes, casa che ha vinto consecutivamente dal 2014 al 2017.

14.37 La pole-position si è mostrata storicamente importante a Spielberg. Evidenziamo infatti che, in 19 occasioni (55,9%), il migliore in Q3 è riuscito a confermarsi in gara sotto la bandiera a scacchi.

14.34 Il circuito di Spielberg è uno dei più corti di tutto il campionato. I tempi sul giro sfiorano il minuto, una situazione che ritroviamo solo a Montecarlo ed in Brasile in quel di Interlagos.

14.31 Sono stati modificati i cordoli in alcuni punti. Ricordiamo infatti le modifiche apportate in curva 6, la prima delle due verso sinistra del secondo settore.

14.28 Attenzione ai limiti della pista. Le ultime due curve e le prime due sono i punti più critici per tutti i protagonisti. Nel tracciato austriaco è facile andare oltre alla linea bianca del tracciato con le 4 ruote.

14.25 Sono ben otto i piloti in attività che vantano almeno un podio al Red Bull Ring tra il GP d’Austria e quello di Stiria, la regione in cui snoda l’impianto di Zeltweg.

14.23 Arrivano aggiornamenti sul calendario di F1. Il GP di Turchia rientra nei piani della massima formula e rimpiazzerà il GP di Singapore che per il secondo anno consecutivo non sarà nei piani della massima formula.

14.19 La pioggia potrebbe essere protagonista questo pomeriggio e rovinare l’azione in pista. Il maltempo non è escluso per il proseguo del week-end per le qualifiche e per la competizione di domenica che come sempre scatterà alle 15.00.

14.15 Lewis Hamilton ha vinto la prima edizione del GP di Stiria, seconda prova del Mondiale 2020. Il francese Alain Prost detiene, invece, il primato assoluto nel GP d’Austria con tre affermazioni (1983, 1985, 1986).

14.11 Il circuito di Spielberg ospita il primo ed al momento unico doubleheader della stagione. Ricordiamo che settimana prossima si terrà il Gran Premio d’Austria dove per la prima volta non ci saranno limiti sugli spalti.

14.08 Il risultato della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria 2021:

14.04 Dal Red Bull Ring tutto è pronto per la seconda sessione di prove libere. Max Verstappen è stato il migliore questa mattina nei primi 60 minuti previsti. Il leader del Mondiale è pronto a confermarsi oggi pomeriggio.

14.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP2 del Gran Premio di Stiria per quanto riguarda la F1. Tra 60 minuti si parte!

12.40: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 15.00 per la FP2, un saluto dalla redazione di OA Sport.

12.37: Da questo turno, tuttavia, si è potuto evincere come le qualifiche saranno particolarmente tirate e vista anche la lunghezza della pista c’è da aspettarsi una graduatoria estremamente corta, specialmente dal quinto al decimo posto.

12.35: Per quanto riguarda la Ferrari, il decimo e undicesimo tempo di Charles Leclerc e di Carlos Sainz non devono ingannare dal momento che la Rossa si è concentrata molto sul lavoro di messa a punto della macchina sul passo gara. Da questo punto di vista i due piloti del Cavallino Rampante sono stati estremamente costanti sul ritmo dell’1’09” alto e dell’1’10” basso. Un turno importante questo perché nella FP2 si prevedere l’arrivo della pioggia.

Onboard with Charles Leclerc He’s currently P10, team mate Carlos Sainz is P11 #StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/BIxnN2ZfOY — Formula 1 (@F1) June 25, 2021

12.33: L’olandese Max Verstappen è stato il migliore della FP1 del GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Spielberg l’olandese della Red Bull ha fermato i cronometri sul tempo di 1’05″910 con 0″256 di vantaggio su Gasly (AlphaTauri) e 0″422 sulla Mercedes del britannico Lewis Hamilton. A completare la top-5 l’altra W12 del finlandese Valtteri Bottas 0″476 e il giapponese dell’AlphaTauri Tsunoda a 0″487. Una classifica che evidenza come i motorizzati Honda su questa pista siano particolarmente performanti.

12.31: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

12.30: BANDIERA A SCACCHI!!!

12.28: Verstappen gira più forte di tutti con gomme medie che sembra essere la migliore sul passo gara.

12.27: 1’09″3 per Verstappen notevolissimo davvero, il migliore senza se e senza ma sul passo gara.

12.26: Hamilton si lamenta via-radio del suo anteriore, mentre le nuvole si avvicinano e potrebbe esserci una FP2 bagnata per l’arrivo della pioggia.

12.25: Molto costante la Ferrari con Leclerc sul piede dell’1’09” alto e i 1’10″0, mentre errore in frenata di curva-1 di Bottas.

12.24: Ferrari sembrerebbe più convincente sul passo gara che nel time-attack. Un’indicazione chiara per la Rossa che vuole trovare maggior equilibrio sulla durata? Vedremo…

12.23: 1’09″866 per Leclerc con le gomme soft. Buona la prestazione del monegasco.

12.22: Verstappen svetta sempre in maniera convincente, girando sul passo 1’09″7.

12.20: Gasly gira in 1’09″7 e Sainz gira in 1’09″8. Leclerc è costantemente sul passo di 1’10″0 ed è sulla falsariga dei crono di Hamilton.

12.18: Monoposto in pista ora per testare il passo gara per quest’ultima parte.

12.15: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

12.13: Un fattore di cui si dovrà tener conto sarà anche il famoso track-limit in curva-10:

12.11: Secondo questa classifica, la Ferrari è quella che è maggiormente migliorata rispetto all’anno scorso come prestazione pura, ma chiaramente non basta…

12.08: Verstappen e Red Bull dunque molto forti, ma tutti i piloti Honda in grande spolvero, considerando il 2° tempo di Pierre Gasly e il 5° di Tsunoda.

12.06: Le due Ferrari sono in decima e undicesima posizione con Leclerc a 0″719 e Sainz a 0″720. Una situazione non semplice per la Rossa che fatica a essere nella top5.

12.05: Di seguito l’ordine dei tempi:

12.03: Eccolo Verstappen! 1’05″910 per l’olandese che si porta in vetta con 0″256 di margine su Gasly e 0″422 su Hamilton. Bottas è quarto a 0″476, mentre Sainz sale in settima posizione a 0″720. solo nono Leclerc a 0″767.

12.02: Verstappen si lancia per il suo tentativo con le gomme soft.

11.59: Hamilton si porta in vetta con il tempo di 1’06″332 con un margine di 54 millesimi su Bottas, Giovinazzi pè 5° a 0″282. Leclerc si migliora ed è settimo a 0″345.

11.58: Bottas si porta in testa con le gomme soft a 1’06″386 con 4 millesimi di vantaggio su Hamilton e 0″100 su Tsunoda. Leclerc nono a 0″510 e un primo settore lento, anche meno prestazionale del suo stesso crono con le gomme medie.

11.57: Male la Ferrari con Leclerc che è nono a 0″506 da Hamilton con le gomme rosse. Onestamente si sperava in qualcosa di più, visto che Ricciardo 5° e Norris 8° con le McLaren sono davanti.

11.55: Hamilton in pista con le gomme soft, tenta l’attacco al tempo, e si porta in vetta con il crono di 1’06″390 con un margine di 0″121 su Verstappen e 0″250 su Gasly. Bottas risale con gomme soft a 0″331. E’ iniziata la simulazione della qualifica in questo momento.

11.54: Attenzione Carlos Sainz si gira in uscita di curva-1! Lo spagnolo è attualmente 15°. Nessuna conseguenza per lui e può riprendere a girare, mentre da capire la prestazione di Bottas 20° a 2″996 con la Mercedes.

Carlos Sainz has spun exiting Turn 1 He came to a halt pointing the wrong way in the pit lane exit but he’s back up and running again now#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/vrgr9Hl0lq — Formula 1 (@F1) June 25, 2021

11.52: Si conferma Max Verstappen molto veloce anche su questa pista, ma anche l’AlphaTauri con Gasly 2° e Tsunoda 4°. Un segnale che il motore Honda funziona molto bene in Stiria.

11.51: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

11.48: Si inserisce al vertice anche Tsunoda che è quarto a 0″545, mentre Leclerc è settimo a 0″717. Sta girando con le medie Sainz solo 14° a 1″339. Fino a questo momento Ferrari distante dagli altri e non ben bilanciata.

11.46: Migliorano Verstappen e Gasly: l’olandese della Red Bull con il tempo di 1’06″581 precede di 0″059 Gasly e di 0″475 di Hamiltn. Leclerc è sesto a 0″647.

11.45: Perez migliora il proprio crono ed è terzo a 0″130 dalla vetta occupata da Verstappen.

11.44: Sainz ai box per verificare alcuni parametri anomali comparsi sulla SF21.

11.42: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

11.40: Charles Leclerc completa un altro giro e si avvicina al vertice, rimanendo in terza posizione a 0″292 da Verstappen.

11.39: Leclerc migliora è sale in terza posizione a 0″645. Comanda sempre Max Verstappen.

11.37: Verstappen ed Hamilton si scambiano la posizione di vertice con l’olandese che porta il nuovo riferimento a 1’06″936 a precedere di 0″120 Hamilton e di 0″816 Norris. Leclerc scala in settima posizione a 1″075.

11.36: Pierre Gasly si inserisce davanti a Leclerc e sale in terza posizione a 0″459. Nel frattempo Sainz è rientrato ai box per verificare alcuni parametri della sua SF21.

11.36: Arriva lo squillo di Verstappen che con gomme medie si porta in vetta (1’07″454) a precedere Hamilton di 0″355 e Leclerc di 0″557. Hamilton con gomme dure, mentre Verstappen e Leclerc è con le medie.

11.34: Arrivano i primi tempi: Lando Norris comanda con il tempo di 1’08″864 con lo stesso crono di Ocon e davanti a Gasly di 0″111. Leclerc è quarto a 0″162.

11.33: Si lancia subito Sainz con le gomme medie, mentre errore di Kubica in curva che si è girato con l’Alfa Romeo. Il polacco sostituisce Kimi Raikkonen per questa sessione.

11.32: 24.0°C in aria e 46.5°C sull’asfalto in questo momento.

11.31: Fuori subito la Ferrari con Sainz.

11.30: VIA ALLA FP1!!!

11.28: Tra 2′ il via alla FP1.

👀 Chances for Williams and Haas

⚔️ Tantalising title battle

😍 Wheel-to-wheel racing Here’s why you don’t want to miss Round 8 ⬇️#StyrianGP 🇦🇹 #F1 https://t.co/1oCS7JJA2v — Formula 1 (@F1) June 23, 2021

11.25: Su un motore turbocompresso la minor densità dell’aria si può combattere con un aumento della pressione del turbo per ottenere potenze più elevate di quelle che si otterrebbero a parità di condizioni del motore rispetto ad una quota ben più bassa. Questo assicura ai turbo delle prestazioni generali molto simili anche a diverse quote di utilizzo.

11.21: Le Power Unit, utilizzando dei motori V6 turbo, non incontreranno grossi problemi per la rarefazione dell’aria dovuta l’altitudine mentre, quando si correva con i motori aspirati la perdita di potenza era di circa 6-8% rispetto a quella ottenibile su piste ad altezza 0 sul livello del mare.

11.18: Il tracciato del Red Bull Ring richiederebbe un assetto da medio carico aereodinamico ma, i team dotati di Power Unit molto potenti opteranno per ali più cariche per compensare la rarefazione dell’aria e per avere una miglior trazione in uscita dalle curve.

11.15: Bisognerà fare molto attenzione all’affidabilità: il tracciato è molto severo per il motore per l’elevata percorrenza a pieno carico, che, secondo i dati Magneti Marelli è stimabile intorno al 74%. Proprio per compensare la rarefazione dell’aria la turbina sarà costretta a girare a regimi più elevati mettendo ulteriormente sotto stress il gruppo turbocompressore e MGU-H.

11.12: Il tratto compreso tra curva 4 e 7 è in discesa e ci sono le uniche due pieghe a sinistra di questa pista. Successivamente si affronta curva 8, in discesa per arrivare all’ultima piega (curva 9) caratterizzata da forti sconnessioni che metteranno a dura la prova il bilanciamento delle monoposto.

11.09: Curva 1 è di media velocità e l’uscita è molto importante per avere una buona velocità sul dritto. Conta molto la trazione. Curva 2, in salita, la si affronta in pieno fino ad arrivare all’importante staccata di curva 3 dove è molto facile andare a bloccare l’anteriore per il layout. Curva 3 rappresenta uno dei punti in cui è possibile effettuare dei sorpassi durante la gara.

11.06: Il Red Bull Ring, a livello di percorrenza, in termini di tempo sul giro, è sicuramente uno dei tracciati più veloci essendo formato da solo nove curve.

11.03: Offre sia curve lente da trazione che rettilinei da elevata velocità e tre grandi frenate ma il tempo in cui i piloti rimangono con il piede sul freno è relativamente basso ed è stimato intono ai 9 s. Le frenate sono ravvicinate e questo rende difficile il raffreddamento dei freni, anche per la presenza di aria leggermente rarefatta.

11.00: Il tracciato austriaco è situato tra le Alpi ad una altezza sul livello del mare attorno ai 660 metri. Circuito poco tortuoso, stop&go, da medio carico aerodinamico con elevata velocità media e alta velocità di punta.

10.57: Prove libere subito fondamentali in casa Ferrari dopo la disastrosa domenica del Paul Ricard, in cui Charles Leclerc e Carlos Sainz sono sprofondati fuori dalla zona punti a causa di un passo gara deficitario e di un eccessivo consumo degli pneumatici.

10.54: Red Bull e Mercedes partono con i favori del pronostico per le posizioni di vertice anche con le seconde guide Sergio Perez e Valtteri Bottas, mentre il resto della griglia potrebbe battagliare per la top5.

10.51: Ci apprestiamo a vivere un nuovo capitolo della sfida iridata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati attualmente da 12 punti in favore dell’olandese.

10.48: Tutto pronto dunque per il primo atto del double-header al Red Bull Ring di Spielberg, che nel prossimo weekend ospiterà anche il Gran Premio d’Austria.

10.45: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Stiria 2021, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula 1.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Stiria 2021, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Tutto pronto dunque per il primo atto del double-header al Red Bull Ring di Spielberg, che nel prossimo weekend ospiterà anche il Gran Premio d’Austria.

Ci apprestiamo a vivere un nuovo capitolo della sfida iridata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati attualmente da 12 punti in favore dell’olandese. Red Bull e Mercedes partono con i favori del pronostico per le posizioni di vertice anche con le seconde guide Sergio Perez e Valtteri Bottas, mentre il resto della griglia potrebbe battagliare per la top5.

Prove libere subito fondamentali in casa Ferrari dopo la disastrosa domenica del Paul Ricard, in cui Charles Leclerc e Carlos Sainz sono sprofondati fuori dalla zona punti a causa di un passo gara deficitario e di un eccessivo consumo degli pneumatici.

Si comincia alle ore 11.30 con il semaforo verde delle FP1, mentre la seconda sessione di libere scatterà nel pomeriggio alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento alle qualifiche e al GP di Stiria: buon divertimento!

