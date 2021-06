NASCAR, Pocono race-2: Kyle Busch gestisce il carburante e vince

Altro finale pazzesco a Pocono nella NASCAR Cup Series. Kyle Busch vince con una gestione perfetta del carburante al termine di una corsa che lo ha visto sprofondare in classifica. Il #18 di Gibbs si impone per la seconda volta nel 2021 dopo aver terminato secondo l’evento di ieri sera.

La prova di oggi, iniziata con l’inversione dei primi 20 all’arrivo della race-1, si è aperta con dei problemi a Kyle Larson. Il #5 di Hendrick Motorsport ha lasciato le prime posizioni, mentre nella parte alta della classifica saliva in cattedra Martin Truex Jr.

Il #19 del Joe Gibbs Racing ha vinto la Stage 1 prima di cedere il passo alla concorrenza. In una seconda frazione senza molte emozioni, William Byron (Hendrick #24) ha conquistato la leadership ed il punto playoffs che spetta al pilota che passa per primo il ‘traguardo volante’ della Stage. La seconda ed ultima frazione ha visto allontanarsi dalla battaglia per il successo Kyle Busch (GIbbs #18), rallentato da un problema tecnico e costretto ad una lunga sosta ai box.

Alex Bowman, vincitore ieri in un finale indimenticabile, ha preso in mano le redini della prova negli ultimi giri davanti a Kevin Harvick. Il #4 di Haas, primo lo scorso anno a Pocono e per nove volte nelle trentasei tappe della Cup Series, ha iniziato ad attaccare il rivale di Hendrick #48.

Il finale, come ieri, ci ha regalato parecchie emozioni con William Byron (Hendrick #24), Denny Hamlin (Gibbs #11), Kyle Busch #18, Kyle Larson e Kurt Busch (Ganassi #1) che hanno cercato di risparmiare fino all’ultima goccia di carburante e saltare la sosta conclusiva. Il gruppetto si è sgranato nei 5 passaggi finali con Byron in vantaggio su Hamlin e Busch.

Il #24 ha lasciato strada alla concorrenza a 2 giri dalla fine con Hamlin che continuava primo su Busch. Anche Hamlin ha alzato bandiera bianca all’inizio dell’ultimo passaggio, una scelta non copiata da Kyle Busch che ha continuato fino alla bandiera a scacchi. Kyle Larson, rallentato come il nativo di Las Vegas nelle prime fasi, ha completato al secondo posto con la medesima strategia del Joe Gibbs Racing.

La NASCAR Cup Series non si ferma. Appuntamento settimana prossima da Road America per una nuova sfida da non perdere dopo le emozioni di questo doubleheader di Pocono.

Classifica finale NASCAR Cup Series Pocono race-2

1 #18 Kyle Busch +18 LEADER 2 #5 Kyle Larson +10 +08.654 3 #2 Brad Keselowski +8 +11.143 4 #4 Kevin Harvick +9 +11.805 5 #23 Bubba Wallace +2 +14.428 6 #12 Ryan Blaney +10 +15.279 7 #48 Alex Bowman +13 +16.088 8 #37 * Ryan Preece +15 +17.725 9 #8 Tyler Reddick +1 +18.862 10 #22 Joey Logano +4 +22.543 11 #19 Martin Truex Jr. −8 +25.192 12 #24 William Byron +6 +26.279 13 #3 Austin Dillon +8 +26.882 14 #11 Denny Hamlin +3 +27.565 15 #99 Daniel Suarez −7 +32.076 16 #10 Aric Almirola −11 +32.897 17 #34 Michael McDowell −15 +33.989 18 #21 Matt DiBenedetto +14 +37.038 19 #17 Chris Buescher −18 +37.363 20 #1 Kurt Busch −5 +40.623 21 #14 Chase Briscoe # +3 +41.754 22 #6 Ryan Newman +15 +44.831 23 #7 Corey LaJoie +13 1 LAP 24 #41 Cole Custer +14 1 LAP 25 #77 Justin Allgaier(i) +2 1 LAP 26 #42 Ross Chastain +7 1 LAP 27 #9 Chase Elliott −18 1 LAP 28 #51 Cody Ware(i) −3 1 LAP 29 #78 BJ McLeod(i) +1 2 LAPS 30 #15 James Davison −2

Foto: LaPresse