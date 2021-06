DIRETTA F1, GP Stiria 2021 LIVE: Verstappen, che scoppola a Hamilton! Bene le Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL GP DI STIRIA DI F1

ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

16.40 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.37 Verstappen allunga dunque a +18 su Hamilton, un vantaggio comunque ancora decisamente contenuto ed inferiore ad una gara.

16.35 La classifica del Mondiale costruttori:

1 RED BULL RACING HONDA 252

2 MERCEDES 212

3 MCLAREN MERCEDES 120

4 FERRARI 108

5 ALPHATAURI HONDA 46

6 ASTON MARTIN MERCEDES 44

7 ALPINE RENAULT 31

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

9 HAAS FERRARI 0

10 WILLIAMS MERCEDES 0

16.33 La classifica del Mondiale piloti:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 156

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 138

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 96

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 86

5 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 74

6 Charles Leclerc MON FERRARI 58

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 50

8 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 37

9 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 34

10 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 30

11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 19

12 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 14

13 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 12

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 9

15 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

16 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

17 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

18 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

19 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

16.31 La Ferrari ha ottenuto il massimo possibile. Oggi sul passo le Rosse hanno convinto, sia con gomme medie sia con le hard. Forse Leclerc avrebbe potuto chiudere 5° senza il contatto iniziale con Gasly che lo ha costretto ad una sosta in più.

16.30 Precisiamo che Sainz si era sdoppiato da Hamilton, ma era comunque rimasto doppiato da Verstappen.

16.29 Una gara a senso unico per Verstappen: ha tenuto il primo posto dopo la partenza, per poi allungare costantemente ed inesorabilmente su Hamilton. Mai come in questa gara è emerso un gap evidente tra Red Bull e Mercedes. Di sicuro si tratta di una pista molto favorevole alla scuderia austriaca e qui si correrà anche domenica prossima…

16.28 L’ordine d’arrivo del GP di Stiria di F1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+35.743 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+46.907 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+47.434 2

5 Lando NORRIS McLaren1 L 1

6 Carlos SAINZ Ferrari1 L 1

7 Charles LECLERC Ferrari1 L 2

8 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

9 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

14 Esteban OCON Alpine1 L 1

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 1

17 Nicholas LATIFI Williams3 L 2

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team3 L

71° giro/71 1’07″058, Hamilton si prende il giro veloce e il punto di bonus. Bottas salva il podio per appena mezzo secondo su Perez! 5° Norris, 6° Sainz, 7° Leclerc.

71° giro/71 VINCE MAX VERSTAPPEN! Dominio totale e successo n.14 in carriera per l’olandese della Red Bull.

71° giro/71 Perez a un secondo da Bottas…Sarebbe servito un giro in più…

71° giro/71 Inizia l’ultima tornata per Verstappen!

70° giro/71 Perez a 1″8 da Bottas. Ci proverà all’ultimo giro?

70° giro/71 PIT-STOP PER HAMILTON! L’inglese vuole il punto di bonus.

68° giro/71 Raikkonen scavalca Vettel e si prende l’11° posto.

68° giro/71 Verstappen ha letteralmente asfaltato Hamilton. Su questa pista la Red Bull ha qualcosa in più. E domenica prossima si gareggerà ancora sul medesimo circuito…

67° giro/71 Leclerc è 7° a 13″ dal compagno di squadra Sainz. Ha effettuato una grande rimonta.

66° giro/71 Sainz e Perez sono i più veloci in pista al momento. Il messicano a 8″ da Bottas, ormai è durissima per il podio.

65° giro/71 SI SDOPPIA SAINZ! Passa Hamilton a doppia velocità, incredibile! Il campione del mondo appare visibilmente stordito, sta ricevendo una scoppola sonora da Verstappen, che comanda la gara con 14″3 di vantaggio!

65° giro/71 Norris ha reagito e conserva 7″7 su Sainz.

64° giro/71 Sainz alle spalle di Hamilton, potrebbe provare a sdoppiarsi. La Ferrari sta andando davvero forte sul passo.

64° giro/71 Perez a 10″ da Bottas, è dura per il 3° posto, ma non impossibile.

63° giro/71 NUVOLONI NERI SI ADDENSANO SULLA STIRIA! Potrebbe arrivare la pioggia in extremis? Hamilton prega che sia così, Verstappen si augura il contrario.

62° giro/71 La classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+11.114 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+39.611 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+51.087 2

5 Lando NORRIS McLaren1 L 1

6 Carlos SAINZ Ferrari1 L 1

7 Charles LECLERC Ferrari1 L 2

8 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

9 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

11 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

15 Esteban OCON Alpine1 L 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 1

18 Nicholas LATIFI Williams2 L 2

61° giro/71 Che stangata per Hamilton. 11″1 di distacco da Verstappen…

60° giro/71 Leclerc era ultimo dopo la partenza a causa del contatto con Gasly che lo ha costretto a fermarsi per cambiare l’ala. Ha recuperato 13 posizioni!

60° giro/71 STACCATA SECCA ALL’INTERNO! Leclerc sorpassa anche Stroll ed è 7°!

59° giro/71 L’inarrestabile Leclerc ha ripreso anche Stroll!

59° giro/71 1’07″894 per Perez, sta volando con le gomme medie appena montate! Si porta a 14″6 da Bottas, che al contrario sta crollando con le hard.

58° giro/71 Attenzione perché Sainz sta recuperando su Norris! 7″7 da recuperare per il 5° posto!

57° giro/71 1’08″049 per Perez, giro veloce!

56° giro/71 Leclerc e Alonso si sono anche toccati, ruota contro ruota!

56° giro/71 PAZZESCOOOOOOOOO!!! Indemoniatooooooooooo!!! Leclerc passa all’esterno anche Alonso ed è 8°! Sta dando spettacolo!

55° giro/71 INCROCIO DI TRAIETTORIA! Leclerc affianca Tsunoda all’esterno e poi lo infila all’interno! E’ 9°!

55° giro/71 Pit-stop per Perez, che evidentemente va a caccia del punto di bonus per il giro veloce, al momento in possesso di Hamilton.

54° giro/71 BATTAGLIA TRA LECLERC E TSUNODA! Il monegasco ha affiancato il giapponese all’esterno, ma il pilota dell’AlphaTauri ha resistito. Il ferrarista è stato costretto ad un brusco bloccaggio delle gomme!

54° giro/71 Leclerc a 7 decimi da Tsunoda, è molto vicino…

53° giro/71 La classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+7.709 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+31.487 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+33.094 1

5 Lando NORRIS McLaren+67.437 1

6 Carlos SAINZ Ferrari1 L 1

7 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

8 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

10 Charles LECLERC Ferrari1 L 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

14 Esteban OCON Alpine1 L 1

15 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 1

18 Nicholas LATIFI Williams2 L 2

52° giro/71 Verstappen sta per andare a doppiare Norris…Dunque resteranno appena i primi 4 piloti a pieni giri…Speriamo che, dal 2022, sia una F1 più equilibrata con le nuove regole.

51° giro/71 Hamilton si è arreso, 7″3 da Verstappen.

50° giro/71 LECLERC PASSA VETTEL CON UNA STACCATA ALL’ESTERNO! E’ 10° ed entra in zona punti! Ma ora può superarne altri tre…

50° giro/71 Leclerc vola, potrebbe sorpassarne tanti in questo finale…Ha davanti Vettel, Tsunoda, Alonso e Stroll…

49° giro/71 Tutti in pista con gomme hard, tranne Raikkonen e Leclerc che hanno le medie.

48° giro/71 Verstappen sta dominando. 6″3 su Hamilton. La sensazione è che l’olandese stia facendo un po’ quello che vuole in termini di gestione.

47° giro/71 Le Ferrari almeno stanno divertendo. Il passo è buono, non c’è paragone con la gara precedente. La nota dolente? Sia Sainz sia Leclerc sono doppiati…

46° giro/71 Leclerc supera Giovinazzi ed è 11°!

45° giro/71 GRAN SORPASSO DI SAINZ! Passato Stroll! Lo spagnolo è 6°!

45° giro/71 Questa è la classifica reale, perché si sono fermati tutti:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+4.685 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+25.832 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+28.425 1

5 Lando NORRIS McLaren+58.409 1

6 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

7 Carlos SAINZ Ferrari1 L 1

8 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

10 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

12 Charles LECLERC Ferrari1 L 2

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

14 Esteban OCON Alpine1 L 1

15 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 1

18 Nicholas LATIFI Williams2 L 2

44° giro/71 Sainz molto vicino a Stroll per il sesto posto, lo spagnolo è in scia alla Aston Martin!

43° giro/71 Pit-stop per Sainz, che rientra in settima posizione. Ha scavalcato Alonso e Tsunoda.

42° giro/71 CONTATTO TRA LECLERC E RAIKKONEN! Ruota a ruota, passa il monegasco!

42° giro/71 Leclerc supera Raikkonen all’interno, ma il finlandese torna davanti sfruttando la trazione dell’Alfa Romeo.

41° giro/71 Mancano trenta tornate, il cielo inizia ad annuvolarsi. Attenzione…E’ ancora lunga.

40° giro/71 Verstappen e Hamilton girano con lo stesso passo. 4″6 per l’olandese.

39° giro/71 Russell rientra ai box e si ritira.

39° giro/71 Ed ecco il pit-stop di Leclerc, che monta gomme medie.

37° giro/71 Non sarà facile per Leclerc chiudere in zona punti. Ricordiamo che ha cambiato le gomme già al 2° giro ed è improbabile che possa arrivare in fondo effettuando ben 69 tornate con gli stessi pneumatici!

36° giro/71 Sainz, Raikkonen, Ricciardo e Ocon sono i top10 che ancora non si sono fermati a cambiare gomme.

35° giro/71 Non molla Hamilton: rimane a 4″5 da Verstappen. 3° Bottas a 22″9, 4° Perez a 26″.

34° giro/71 Leclerc sta perdendo tantissimo tempo alle spalle di Ricciardo, ma la McLaren ha un gran motore ed è difficile superarla.

34° giro/71 Ottimo passo di Sainz, nonostante non si sia ancora fermato: oggi la Ferrari sta gestendo bene le gomme.

33° giro/71 Pit-stop per Norris, che rientra di un soffio davanti a Ricciardo e Leclerc.

32° giro/71 Verstappen si riprende il giro veloce (e il punto di bonus virtuale) in 1’09″041.

32° giro/71 La classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+4.707 1

3 Lando NORRIS McLaren+20.550 1

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+22.158 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+24.425 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+35.857 – –

7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+41.009 – –

8 Daniel RICCIARDO McLaren+41.204 – –

9 Charles LECLERC Ferrari+41.956 1

10 Esteban OCON Alpine+45.996 – –

11 Lance STROLL Aston Martin+52.721 1

12 Fernando ALONSO Alpine+54.028 1

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+55.623 1

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+56.611 1

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+61.428 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 1

18 George RUSSELL Williams1 L 2

19 Nicholas LATIFI Williams1 L 2

31° giro/71 1’09″066, PROVA A REAGIRE HAMILTON! Giro veloce per l’inglese, ma paga 4″6 da Verstappen.

31° giro/71 Al momento Norris è 3° alle spalle di Verstappen e Hamilton, ma l’inglese della McLaren deve ancora fermarsi.

30° giro/71 Verstappen, Hamilton, Bottas e Perez hanno montato tutti gomme hard.

30° giro/71 Immediata reazione della Red Bull. Pit-stop velocissimo per Verstappen, appena 2″! Rientra in pista nettamente davanti a Hamilton!

29° giro/71 Momento chiave della gara. Pit-stop anche per Hamilton! Vediamo se Verstappen reagirà subito.

28° giro/71 BOTTAS TERZO! Il finlandese si ferma a cambiare le gomme e torna in pista davanti al messicano. La Red Bull ha pagato a caro prezzo il pit-stop lento.

27° giro/71 Ora Leclerc è 12° a 1″4 da Ricciardo. Si ferma anche Tsunoda.

27° giro/71 4″8, lento anche il pit-stop di Perez.

27° giro/71 Pit-stop disastroso per Russell, che riparte dopo 18″3. Gara compromessa per la Williams. Sosta anche per Perez.

26° giro/71 Russell anticipa la sosta e cambia le gomme.

25° gro/71 CHE SBANDATA PER HAMILTON! Bruttissimo sovrasterzo, si salva ed evita di un soffio di finire nella ghiaia!

25° giro/71 SORPASSO ALL’ESTERNO DI UNO SCATENATO LECLERC! Passato anche Ocon, la Ferrari sta volando con le gomme hard!

24° giro/71 Forse a Carlos Sainz converrebbe fermarsi e provare un undercut nei confronti di Tsunoda, Russell, Alonso e Stroll. In un colpo solo potrebbe passarne quattro…

23° giro/71 Leclerc passa Giovinazzi ed è 15°. Ora ha dinanzi a sé Ocon.

23° giro/71 1’09″564 per Verstappen, giro veloce.

22° giro/71 Leclerc in scia a Giovinazzi.

22° giro/71 Scatenato Verstappen, 4″7 su Hamilton. Un divario importante.

22° giro/71 Sorpasso e controsorpasso tra Mazepin e Schumacher: duello tra le Haas per il 17° posto! Il russo resta davanti.

21° giro/71 Attenzione a Vettel che tallona molto da vicino Sainz.

20° giro/71 La classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+4.535 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+17.245 – –

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+20.630 – –

5 Lando NORRIS McLaren+27.584 – –

6 Lance STROLL Aston Martin+37.412 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+39.284 – –

8 George RUSSELL Williams+40.784 – –

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+41.736 – –

10 Carlos SAINZ Ferrari+42.316 – –

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+43.199 – –

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+43.971 – –

13 Daniel RICCIARDO McLaren+45.121 – –

14 Esteban OCON Alpine+46.336 – –

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+47.264 – –

16 Charles LECLERC Ferrari+49.152 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+59.214 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+59.769 1

19 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

19° giro/71 Continua a guadagnare Verstappen, 4″2 su Hamilton. La Red Bull sembra averne di più, ma guai dare per morto il campione del mondo.

18° giro/71 Leclerc, di fatto, si sta riportando su un folto gruppone in lotta per il sesto posto!

17° giro/71 Ora Leclerc sta andando a riprendere Giovinazzi ed Ocon. Prosegue la rimonta.

16° giro/71 Sainz non trova lo spunto e resta a 1″1 da Tsunoda. Il motore della Ferrari non è di certo noto per la sua potenza nell’ultimo biennio.

16° giro/71 ALLUNGO DECISO DI VERSTAPPEN! 3″7 su Hamilton!

15° giro/71 Verstappen al comando con 3″ su Hamilton, 15″ su Perez e 18″2 su Bottas. I primi due sono di un altro pianeta, ma non lo scopriamo oggi.

14° giro/71 Staccata all’interno e sorpasso su Mazepin. Leclerc è 16°. Mattia Binotto molto rilassato ai box, con tanto di mascherina.

14° giro/71 Sainz a mezzo secondo da Tsunoda, può utilizzare il DRS. Intanto Leclerc ha scavalcato Schumacher ed è 17° Ora si libererà facilmente anche di Mazepin.

13° giro/71 Ora Hamilton sta mantenendo lo stesso passo di Verstappen. L’inglese rimane a 2″8 dall’olandese.

12° giro/71 Leclerc ha già ripreso Schumacher, a breve il sorpasso.

12° giro/71 Bottas scavalva Norris ed è 4°. Leclerc è il più veloce in pista dopo Verstappen e Hamilton. Le gomme dure funzionano bene per ora sulla Ferrari.

11° giro/71 La classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+2.959 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+12.980 – –

4 Lando NORRIS McLaren+14.450 – –

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+14.885 – –

6 Lance STROLL Aston Martin+19.774 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+22.255 – –

8 George RUSSELL Williams+23.609 – –

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+24.610 – –

10 Carlos SAINZ Ferrari+25.913 – –

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+27.032 – –

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+28.100 – –

13 Daniel RICCIARDO McLaren+28.957 – –

14 Esteban OCON Alpine+29.838 – –

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+30.991 – –

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+34.129 – –

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+35.327 1

18 Charles LECLERC Ferrari+38.394 1

19 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

10° giro/71 E PASSA PEREZ! Sorpasso di forza del messicano! Norris ha provato a restituire il sorpasso con una staccata al limite, ma senza successo.

10° giro/71 Norris sta facendo da tappo sia a Perez sia a Bottas.

9° giro/71 Leclerc si sta avvicinando alle Haas di Schumacher e Mazepin. Il monegasco è 18°.

8° giro/71 Si è messa davvero male per la Ferrari, ma la gara è lunga.

8° giro/71 Problemi per Ricciardo, che viene superato da tutti e precipita al 13° posto. Ora Sainz è 10°, dunque in zona punti.

7° giro/71 I primi due stanno facendo il vuoto. Verstappen ha 2″8 su Hamilton e 7″5 su Norris.

6° giro/71 Leclerc in pista con gomme dure dopo aver sostituito l’ala dopo il contatto con Gasly. Ma è quasi impossibile che possa arrivare in fondo alla gara con questa mescola.

6° giro/71 Track limit warning per Hamilton. Al terzo arriva la penalità…Un avvertimento che non metterà l’inglese di buon umore.

5° giro/71 1’09″606, giro veloce per Verstappen e 2″3 su Hamilton.

4° giro/71 La classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.981 – –

3 Lando NORRIS McLaren+5.133 – –

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.919 – –

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+7.404 – –

6 Lance STROLL Aston Martin+9.730 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+11.302 – –

8 George RUSSELL Williams+12.700 – –

9 Daniel RICCIARDO McLaren+13.308 – –

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+13.835 – –

11 Carlos SAINZ Ferrari+14.406 – –

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+15.044 – –

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+15.649 – –

14 Esteban OCON Alpine+16.339 – –

15 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+17.547 – –

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+18.528 – –

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+19.187 – –

18 Charles LECLERC Ferrari+33.493 1

19 Nicholas LATIFI Williams+67.353 1

3° giro/71 Leclerc aveva l’ala anteriore danneggiata dopo un contatto con Gasly in partenza. Il francese dell’Alpha Tauri si è ritirato.

3° giro/71 Leclerc ha montato gomme hard dopo il pit-stop. Ora solo una Safety Car potrebbe salvarlo.

2° giro/71 COLPO DI SCENA! Leclerc rientra ai box!

1° giro/71 Stroll supera Alonso e si prende il settimo posto.

1° giro/71 Leclerc è 6° dopo un ruota a ruota con Alonso. 12° Sainz, che non ha né guadagnato né perso posizioni.

1° giro/71 Max Verstappen parte bene e conserva il primo posto davanti a Hamilton.

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di Stiria di F1!

15.02 I piloti si posizionano sulla griglia di partenza…Hamilton attaccherà subito Verstappen al via?

15.01 Sono ben 71 i giri da percorrere.

15.00 Inizia in questo momento il giro di formazione del GP della Stiria. Max Verstappen scatta dalla pole position davanti al britannico Lewis Hamilton. I primi due dello schieramento scattano con la gomma gialla.

14.56 Settimo posto sulla griglia per Charles Leclerc sulla prima delle Ferrari. Più attardato lo spagnolo Carlos Sainz che partirà dodicesimo.

14.53 I piloti entrano nelle rispettive monoposto. Max Verstappen guiderà tra pochi minuti il gruppo nel il giro di formazione nel tracciato di proprietà della Red Bull.

14.50 In 19 occasioni il vincitore è scattato dalla prima fila. Max Verstappen potrebbe diventare il 12 pilota della storia trasformare la pole-position in una vittoria a Spielberg.

14.47 Attenzione alla McLaren, monoposto che nel 2020 conquistò il podio con il britannico Lando Norris. Il giovane inglese scatterà dalla terza casella dello schieramento davanti al messicano Sergio Perez (Red Bull).

14.44 A Spielberg ci si prepara per sentire le note dell’Inno della Stiria, la regione in cui si articola questo spettacolare impianto.

14.41 La Ferrari appare in difficoltà nel primo settore. I due rettilinei condannano la Rossa che ha deciso di affrontare questa prova con un più carico aereodinamico rispetto alle prove libere.

14.38 Dobbiamo scorrere la graduatoria per trovare le Ferrari. Settima casella per il monegasco Leclerc, tredicesimo lo spagnolo Carlos Sainz. Week-end complesso per la casa di Maranello che cerca di rifarsi dopo la delusione del Paul Ricard.

14.35 Tre posizioni di sanzione in griglia per il finnico Valtteri Bottas ed il giapponese Yuki Tsunoda. Il portacolori della Mercedes ha bloccato la corsia dei box durante la FP2, un errore che lo ha rilegato in quinta posizione. Undicesima casella, invece, per il giapponese di AlphaTauri che ha rallentato Bottas in qualifica all’uscita di curva 4.

14.32 In prima fila scatteranno Verstappen ed Hamilton. La pole-position di ieri è stata registrata dall’olandese che è il leader del Mondiale. L’alfiere della Mercedes partirà dalla seconda casella grazie alla sanzione sulla griglia di Bottas.

14.30 Le monoposto raggiungono regolarmente la griglia di partenza e si collocano nelle rispettive caselle. Tra non molto i piloti si presenteranno sotto il semaforo per l’Inno della Stiria.

14.27 Il sole è presente a Spielberg, ma delle nuvole appaiono nella zona della curva 3. Al momento appare scongiurato il rischio di un via con le gomme da bagnato.

14.25 Le monoposto si schierano, i meccanici entrano sul rettifilo principale. Salgono le pulsazioni per il GP di Stiria 2021!

14.23 Pit lane aperta, i piloti entrano in pista per schierarsi sulla griglia di partenza. La corsia dei box di Spielberg è molto particolare con un uscita molto lunga ed in salita.

14.20 Sono tre le affermazioni del francese Alain Prost (1983, 1985, 1986) in Austria. Questo record potrebbe essere eguagliato oggi da Max Verstappen, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

14.17 Il britannico Lewis Hamilton è l’unico vincitore della storia del GP di Stiria. Il sette volte campione del mondo della Mercedes scatterà al secondo posto della griglia alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Aston Martin).

14.14 Le rimonte sono possibili su questo particolare circuito. Curva 3 e 4 sono i punti più indicati per attaccare gli avversari, le due staccate più importanti del circuito. Sono invece solo 10 le pieghe di questo impianto, solo tre a sinistra.

14.11 Il tracciato di questo fine settimana è uno dei più corti dell’intero Mondiale. Solo a Monaco ed in Brasile le monoposto terminano il giro in poco più di un minuto.

14.08 Il GP della Stiria è la prima delle due competizioni che si svolgono al Red Bull Ring. La pista accoglierà settimana prossima il GP d’Austria. Quello di Spielberg dovrebbe essere l’unico doubleheader previsto nel calendario del Mondiale F1 2021.

14.06 Mancano pochi minuti al giro di schieramento. I piloti si preparano per posizionarsi sulla griglia di partenza che precede tutte le procedure che tradizionalmente precedono l’evento.

14.03 Il sole splende al Red Bull Ring. La pioggia potrebbe arrivare sul tracciato austriaco che accoglie l’ottava tappa del Mondiale 2021.

14.00 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Stiria! Tra 60 minuti si parte a Spielberg!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Spielberg assisteremo a una gara dall’esito non scontato e in cui un po’ tutto potrà accadere.

Il tracciato austriaco è situato tra le Alpi ad una altezza sul livello del mare attorno ai 660 metri. Circuito poco tortuoso, Stop&Go, da medio carico aerodinamico con elevata velocità media e alta velocità di punta. Offre sia curve lente da trazione che rettilinei da elevata velocità e tre grandi frenate ma il tempo in cui i piloti rimangono con il piede sul freno è relativamente basso ed è stimato intono ai 9 s. Le frenate sono ravvicinate e questo rende difficile il raffreddamento dei freni, anche per la presenza di aria leggermente rarefatta.

Sarà sicuramente il nuovo confronto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton a caratterizzare la prova odierna. L’olandese della Red Bull ha ottenuto la pole-position davanti al britannico, dando una risposta sull’eccezionale feeling con la RB16B. Da par suo Lewis non vorrà lasciare nulla al caso, volendo mettere pressione fin dalla partenza il rivale. Gara difficile per la Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz, dalla settima e dalla dodicesima casella, dovranno rendersi protagonisti di una grande rimonta non avendo quel contributo di motore necessario per centrare questo obiettivo. Sarà una corsa di sofferenza per il monegasco e lo spagnolo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00. Buon divertimento!

FOTOCATTAGNI