LIVE Sport, DIRETTA 10 febbraio: Valentino Rossi nel Team Petronas MotoGP? Spada maschile qualifica a Tokyo 2020

9.39 MOTOGP – Valentino Rossi nel Team Petronas nel 2021? Qualcosa più di una suggestione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.11 TENNIS – Ashleigh Barty comanda il ranking WTA davanti a Simona Halep e a Karolina Pliskova. Jasmine Paolini è la miglior azzurra in top-100. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.04 TENNIS – Novak Djokovic si conferma n.1 del mondo questa settimana, precedendo lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Matteo Berrettini è sempre n.8, pur condizionato da tanti infortuni. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.40 NBA – Nella notte appena trascorsa si sono disputati sette incontri valevoli per la regular season di NBA 2019-2020.Vittorie esterne di misura per Boston Celtics e Utah Jazz, che passano rispettivamente ad OKC e Houston, mentre i Los Angeles Clippers annichiliscono i Cleveland Cavaliers. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.35 VELA – Si è conclusa con un nulla di fatto la prima giornata dei Campionati del Mondo 2020 di Nacra 17, 49er e 49erFX in corso di svolgimento a Geelong, in Australia. La direzione gara, dopo diverse ore di attesa, si è dovuta arrendere alle avverse condizioni meteo odierne cancellando di fatto tutte le regate previste (tre per tutte le classi) per questo day-1 della manifestazione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.32 SCHERMA – Missione compiuta per l’Italia della spada maschile, che festeggia la qualificazione olimpica dopo l’ottimo secondo posto nella prova a squadre di Coppa del Mondo di Vancouver. Il quartetto azzurro composto da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini ha raggiunto l’ultimo atto della competizione sulle pedane canadesi, venendo poi sconfitto in finale dalla Corea del Sud con il punteggio di 39-24. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 10 febbraio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Riparte una nuova settimana di sport e motivi di interesse non mancheranno. Prendono il via quest’oggi le prime eliminatorie della greco-romana i Campionati Europei 2020 di lotta, in programma fino a domenica 16 febbraio al PalaPellicone di Ostia. Il punto di riferimento principale dell’intero movimento azzurro è senz’ombra di dubbio Frank Chamizo, il quale andrà a caccia del quarto titolo continentale di una carriera strepitosa. L’atleta dell’Esercito classe 1992, bronzo olimpico a Rio 2016 nei -65 kg, proverà a bissare il successo della passata edizione in cui riuscì a battere in finale a Bucarest il francese Zelimkhan Khadjiev. L’italo-cubano, però, entrerà in scena nella categoria -74 kg dello stile libero, farà il suo esordio nella manifestazione casalinga sabato 15 febbraio quindi bisognerà attendere.

Fari puntati oggi sul tennis con i tornei di Hua Hin, San Pietroburgo, Rotterdam, New York e Buenos Aires. Vedremo scendere in campo anche alcuni giocatori italiani: Lorenzo Sonego sulla terra rossa argentina, Paolino Lorenzi nelle qualificazioni del torneo americano e Andreas Seppi nel tabellone principale sul cemento della Grande Mela. Di scena poi i Mondiali Nacra 17 e 49er di vela, gli Europei senior di lotta a Roma e il calcio con il posticipo serale di Serie B tra Salernitana e Trapani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, lunedì 10 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento!

Foto: LaPresse