Sport in tv oggi (martedì 11 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà un martedì 11 febbraio quanto mai importante per lo sport italiano quello odierno. Vivremo, infatti, la presentazione della nuova Ferrari per il campionato di Formula Uno 2020, per cui tutta l’attenzione sarà puntata su Reggio Emilia. Ma ci sarà molto altro. Tantissimo tennis, tra Buenos Aires, Rotterdam e San Pietroburgo, quindi calcio, biliardo e ciclismo. Andiamo a scoprire nel dettaglio, quindi, la programmazione completa della giornata odierna.

PROGRAMMA COMPLETO EVENTI 11 FEBBRAIO 2020

ore 00.00 TENNIS, torneo ATP Buenos Aires – diretta su Sky Sport 1 (201) Sky Sport Arena (204) e Supertennis (224)

ore 2.00 WRESTLING, Raw – diretta su Sky Sport 1 (201)

ore 3.00 BASKET, NBA – Denver Nuggets-San Antonio Spurs – diretta su Sky Sport NBA (206)

ore 8.00 CICLISMO, Le Tour de Langkawi, sesta tappa – diretta su DAZN e Eurosport2 (211)

ore 11.00 BILIARDO, Grand Prix Series Torino – diretta su Eurosport1 (210)

ore 11.00 TENNIS, torneo ATP Buenos Aires – diretta su Supertennis (224)

ore 12.30 TENNIS, ATP Rotterdam – diretta su Supertennis (224)

ore 13.45 BILIARDO, Snooker Welsh Open, primo turno da Cardiff – diretta su Eurosport1 (210)

ore 14.30 TENNIS, ATP Rotterdam – diretta su Supertennis (224)

ore 16.30 TENNIS, WTA San Pietroburgo – diretta su Supertennis (224)

ore 18.15 FORMULA UNO – Presentazione Ferrari 2020 – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207)

ore 18.30 TENNIS, torneo ATP Buenos Aires – diretta su Sky Sport Arena (204) e Supertennis (224)

ore 19.15 TENNIS, torneo ATP Buenos Aires – diretta su Sky Sport 1 (201)

ore 19.30 TENNIS, ATP Rotterdam – diretta su Supertennis (224)

ore 19.45 BILIARDO, Snooker Welsh Open, primo turno da Cardiff – diretta su Eurosport1 (210)

ore 20.45 CALCIO, EFL Championship – Brentford – Leeds – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

ore 21.00 CALCIO, Serie B – Spezia-Cremonese – diretta su DAZN

ore 21.30 TENNIS, ATP Rotterdam – diretta su Supertennis (224)

ore 23.00 TENNIS, ATP Buenos Aires – diretta su Supertennis (224)

Foto: Lapresse