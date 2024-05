L’Italia vince la prima partita nel Preolimpico di basket 3×3 in quel di Debrecen. Sconfitto nettamente Israele con il punteggio di 21-11 con una prova andata in crescendo soprattutto nella seconda metà di gara. Le azzurre chiudono con una vittoria ed una sconfitta la prima giornata e, sabato, decideranno il proprio destino (anche) contro l’Ungheria, in grado, a seguire, di rimanere a punteggio pieno battendo l’Olanda 13-11.

I primi momenti chiariscono una cosa: Madera non ha avversarie vicino a canestro, dove infatti fa quel che vuole e, insieme a Consolini, costruisce il 7-1 azzurro. Il team israeliano si riprende un po’, sale fino al -3 (8-5), ma là rimane.

In linea generale, per l’Italia le cose iniziano a mettersi ancora meglio quando comincia una fiammata di D’Alie che, ancora insieme a Consolini, dal 10-6 fa scappar via le azzurre fino al 16-9 e poi al 19-9.

A quel punto è facile tenere in mano la situazione, con la partita che viene chiusa da un libero di Madera, quasi il sigillo ideale visto il suo ruolo da grande protagonista. L’Italia si sblocca, e per sabato sarà necessaria ogni risorsa per ripetere il colpo di mano di tre anni fa.

ITALIA-ISRAELE 21-11

ITALIA: D’Alie 6, Consolini 5, Madera 8, Spreafico 2

ISRAELE: Shalom 2, Yakov 3, Revahe 3, Saar 3