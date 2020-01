LIVE Sport, DIRETTA 30 gennaio: Milano, rimonta d’Eurolega! Italia pari nel calcio a 5, Djokovic batte Federer, bella vittoria di Trento in Champions League

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi del 30 gennaio: orari e programma

23.58 Con questo è tutto per oggi da OA Sport. Una felice notte a tutti i lettori!

23.55 BASKET – Ettore Messina non nasconde la propria gioia: “Grazie ai nostri tifosi. Quando vinci così, è una grande notte”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Loading...

Loading...

23.35 BASKET – Nella 22a di Eurolega Real Madrid, CSKA Mosca e Barcellona continuano la lotta per le posizioni di vertice. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

23.30 BASKET – Olimpia Milano, clamorosa rimonta con vittoria in Eurolega contro il Bayern Monaco. Micov guida la squadra di Messina dal -20 al successo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.55 BASKET – Luka Doncic subisce un infortunio alla caviglia destra in allenamento. Apprensione per i Dallas Mavericks. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.40 BASEBALL – Torna nello staff della Nazionale Bill Holmberg, dopo esserci già stato tra il 2005 e il 2017. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.20 CALCIO – Numerosi movimenti di mercato per il Milan sia in entrata che in uscita. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.30 PENTATHLON – Matteo Cicinelli e Giorgio Malan in finale all’International Budapest Indoor. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.10 BASKET – Previsti cambiamenti nel format dell’All Star Game per onorare la memoria di Kobe Bryant. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.40 F1 – Andreas Seidl commenta il futuro della McLaren: “Massimo quarto posto nel 2020, possiamo sperare di iniziare a vincere dal 2023”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.20 CALCIO A 5 – Esordio con pari per l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2020: con la Finlandia è 2-2. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.15 BASKET – Vetrofania dedicata a Kobe Bryant sui tabelloni dei canestri delle otto squadre che giocheranno in casa il 21° turno di Serie A. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.45 CICLISMO – Vasil Kiryienka si ritira all’età di 38 anni. Problemi cardiaci per il bielorusso, lo stop dietro consiglio medico. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.30 TENNIS – Jannik Sinner in tabellone a Montpellier anche senza bisogno della wild card. Gianluca Mager entra a Cordoba. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.20 SCI ALPINO – Sarà la località austriaca di Saalbach ad ospitare le due gare maschili di Coppa del Mondo cancellate in Cina. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.55 CALCIO – Alessandro Florenzi è stato ceduto in prestito secco dalla Roma al Valencia fino alla fine di questa stagione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.30 VOLLEY – Trento ha sconfitto per 3-1 in trasferta i turchi del Fenerbache in un incontro valevole per la fase a gironi della Champions League maschile. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.00 MOTOGP – Marc Marquez, dopo due mesi di stop in seguito all’operazione alla spalla destra, è tornato a girare in moto per testare il proprio stato di forma in vista dei test di Sepang. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.35 MOTOMONDIALE – Si è svolta quest’oggi a Tavullia la presentazione ufficiale dello Sky Racing Team VR46, pronto ad una nuova stagione ricca di aspettative in Moto2 e Moto3. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.10 JUDO – Sono 19 gli azzurri iscritti al momento per il Grand Slam di Dusseldorf in programma dal 21 al 23 febbraio, tra cui figura il nome di Fabio Basile. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.35 GOLF – Graeme McDowell e Gavin Green sono in testa al termine della prima giornata del Saudi International 2020, bene Francesco Laporta in 14ma piazza. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.10 SOLLEVAMENTO PESI – Alessia Durante ha strappato un ottimo secondo posto in Coppa del Mondo a Roma nella categoria -71 kg femminile con il nuovo record personale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

15.45 BASKET – Vanessa Bryant ha rotto il silenzio e si è sfogata con un lungo post su Instagram dopo la morte del marito Kobe e della figlia Gianna in un incidente di elicottero. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

15.22 RUGBY – Franco Smith, CT dell’Italia, ha annunciato la formazione che sabato 1 febbraio alle ore 15.15 italiane sfiderà in trasferta il Galles nel match d’esordio del Sei Nazioni 2020 di rugby in programma al Principality Stadium di Cardiff. Si tratta del primo incontro per Smith come CT del XV azzurro. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

14.58 RUGBY – Il CT del Galles, Wayne Pivac, ha comunicato il XV che affronterà l’Italia nella prima partita del Sei Nazioni 2020 di rugby, in programma al Principality Stadium di Cardiff sabato 1 febbraio alle ore 15.15 italiane. Così Pivac in conferenza stampa: “Sono fiducioso nella formazione schierata. Tutta la squadra è concentrata, c’è un’ottima atmosfera e non vediamo l’ora di scendere in campo sabato davanti ai nostri tifosi”. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

13.38 SCI ALPINO – Dopo la Russia con le donne, situazione complicata anche in Germania: a causa del lavoro in pista a Garmisch è cancellata la prima prova cronometrata della discesa maschile in programma sabato 1 febbraio (seguita da uno slalom gigante domenica 2) valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.38 TENNIS – Novak Djokovic conquista la sua ottava finale agli Australian Open nell’edizione 2020. Il serbo, numero 2 del mondo e a caccia di un primato nel ranking ATP che arriverebbe in caso di successo finale, sconfigge in semifinale Roger Federer con il punteggio di 7-6 (1) 6-4 6-3. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.18 PALLANUOTO FEMMINILE – Brutte notizie per il Setterosa e per tutte le altre Nazionali di pallanuoto femminile che non hanno ancora staccato il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020: al contrario di quanto accaduto a Rio 2016, secondo quanto riporta wpdworld.com, il Sudafrica avrebbe comunicato la volontà di esercitare il diritto a partecipare alle Olimpiadi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.15 SALTO CON GLI SCI – La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci affronta una trasferta intercontinentale e vola in Giappone. Nel weekend infatti si gareggia a Sapporo, autentica “Grande Classica d’Oriente” del massimo circuito. La lotta per la Sfera di cristallo è furibonda, poiché il tedesco Karl Geiger comanda con un vantaggio di 46 punti su Stefan Kraft, 100 su Ryoyu Kobayashi e 107 su Dawid Kubacki. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

09.45 GINNASTICA ARTISTICA – La Serie A 2020 di ginnastica artistica scatterà sabato 1° febbraio quando, al Mandela Forum di Firenze, andrà in scena la prima tappa del massimo campionato italiano a squadre. Il torneo, fondamentale nella marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, prevede tre tappe tradizionali e successivamente una Final Six a cui parteciperanno le migliori sei classificate, pronte a darsi battaglia per la conquista del tricolore. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

09.05 TENNIS – Si conosce anche il nome della seconda finalista del torneo femminile degli Australian Open di tennis: si tratta della spagnola Garbine Muguruza, che elimina la numero 4 del tabellone, la romena Simona Halep, sconfitta dopo due ore e sette minuti di gioco con lo score di 7-6 (8) 7-5. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

09.03 TENNIS – Si conosce il nome della prima finalista del torneo femminile degli Australian Open di tennis: si tratta della statunitense Sofia Kenin, numero 14 del seeding, che ha eliminato la numero 1 WTA, la beniamina di casa, l’australiana Ashleigh Barty, sconfitta dopo un’ora e 48 minuti di gioco con lo score di 7-6 (6) 7-5. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

09.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 30 gennaio 2020: oltre ad un primo assaggio programma degli sport invernali spiccano naturalmente gli Australian Open di tennis (si disputano le semifinali femminili e la prima semifinale maschile), ma sarà protagonista anche e l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano che riceverà il Bayern Monaco.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 30 gennaio 2020: oltre ad un primo assaggio programma degli sport invernali spiccano naturalmente gli Australian Open di tennis (si disputano le semifinali femminili e la prima semifinale maschile), ma sarà protagonista anche e l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano che riceverà il Bayern Monaco.

Sarà una giornata piena di tanti eventi, soprattutto tra gli sport invernali: lo sci alpino prevede le prove cronometrate delle discese libere in Germania con gli uomini ed in Russia con le donne, mentre ci saranno anche il Provisional Competition Round della Gundersen maschile di combinata nordica e le qualificazioni dello slopestyle maschile e femminile della Coppa del Mondo di snowboard a Mammoth.

Nella Pacific Cup di softball l’Italia affronterà il Messico e il Travelodge Aussie Spirit. OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 30 gennaio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 09.00. Buon divertimento!

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse