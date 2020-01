Pentathlon, International Budapest Indoor 2020: Matteo Cicinelli e Giorgio Malan approdano in finale

Si dimezza il contingente italiano nella gara maschile dell’International Budapest Indoor 2020 di pentathlon moderno, prova che assegna punti per il ranking olimpico che qualifica a Tokyo 2020. In Ungheria, nelle qualificazioni odierne passano alla finale di sabato Matteo Cicinelli e Giorgio Malan, mentre si fermano Alessandro Colasanti e Giuseppe Mattia Parisi.

Nel Gruppo A infatti avanza per ripescaggio Matteo Cicinelli, che si classifica 20° con lo score di 1123 punti, mentre non ce la fa Alessandro Colasanti, 23° a quota 1112. Nel Gruppo B invece non ha bisogno di attendere i nomi dei sei pentatleti che usufruiscono del ripescaggio Giorgio Malan, che rientra abbondantemente tra i primi 15 classificandosi quinto con 1128 punti, mentre resta fuori Giuseppe Mattia Parisi, 22° a quota 1104.

Foto: FIPM