Calcio: Alessandro Florenzi ceduto dalla Roma al Valencia in prestito secco fino al 30 giugno

La Roma ha comunicato tramite i propri canali social di aver ceduto ufficialmente Alessandro Florenzi al Valencia fino al termine della stagione in corso. Una decisione ormai presa da tempo ma concretizzatasi proprio in questi ultimi giorni di mercato invernale, con il terzino giallorosso che potrà così giocarsi un posto da titolare tra le fila della squadra valenciana allenata da Albert Celades dopo aver fatto molta fatica a trovare spazio in questi primi mesi della gestione Paulo Fonseca.

Dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi, se ne va così il terzo capitano consecutivo cresciuto nel settore giovanile del club capitolino lasciando così la fascia al bosniaco Edin Dzeko. Florenzi ha firmato un contratto che lo lega al Valencia fino al 31 giugno 2020 con la formula del prestito secco, cercando di rientrare in extremis nei piani del C.T. Roberto Mancini in vista dei Campionati Europei.

Alessandro Florenzi ceduto a titolo temporaneo al Valencia, fino al 30 giugno 2020#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) January 30, 2020

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse