Pallanuoto femminile, il Sudafrica andrà a Tokyo 2020: solo due posti a disposizione nel preolimpico di Trieste

Brutte notizie per il Setterosa e per tutte le altre Nazionali di pallanuoto femminile che non hanno ancora staccato il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020: al contrario di quanto accaduto a Rio 2016, secondo quanto riporta wpdworld.com, il Sudafrica avrebbe comunicato la volontà di esercitare il diritto a partecipare alle Olimpiadi.

La decisione ridurrebbe a due il numero di posti in palio per il Giappone nel torneo preolimpico in programma a Trieste dall’8 al 15 marzo, con almeno quattro Nazionali europee di primo piano a contenderseli, tra le quali l’Italia. Oltre alle azzurre saranno della partita in Friuli infatti Ungheria, Olanda e Grecia. Già certa della partecipazione anche la Francia, mentre le altre sette squadre saranno tutte selezioni extra europee, che però non dovrebbero impensierire le quattro già citate per la conquista di due posti. La missione per il Setterosa, dunque, si fa più complessa.

Foto: Luigi Mariani LPS